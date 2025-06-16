Uluslararası piyasalarda ons altın haftaya 3441 dolardan açılış yaparak 3451 doları gördü. Sabah saatlerinde ons altın 3430 dolar seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.

Yurt içinde ise gram altın yeni haftaya 4350 TL seviyesinden başlarken, kısa sürede 4380 TL’ye ulaşarak tarihi zirvesini gördü. Şu dakikalarda ise gram altın 4355 TL'den alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 7208 TL, tam altın ise 28.703 TL'den satılıyor.

İsrail’in gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu İran’daki Natanz ve Fordo nükleer tesislerinin zarar gördüğü bildirildi. İran’ın buna karşılık olarak İsrail’e balistik ve hipersonik füzelerle yanıt vermesi, küresel piyasalarda risk algısını artırdı.

Uzmanlara göre ons altın için 3413 dolar seviyesi kısa vadede önemli bir destek noktası. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda sırasıyla 3391 ve 3372 dolar seviyeleri test edilebilir.

Öte yandan yatırımcıların gözü bu hafta merkez bankalarının açıklamalarında olacak. Özellikle Çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılacak faiz kararı ve yönlendirmeler, altın piyasasında yeni hareketliliğin fitilini ateşleyebilir.