Toplam 400 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuar, bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük savunma sanayi organizasyonlarından biri olarak dikkat çekti. 120’den fazla ülkeden 1700’ü aşkın firmanın katıldığı etkinlikte, 30 binden fazla sektör profesyoneli bir araya geldi.

SAHA EXPO’nun ekonomik hacmi de fuarın stratejik önemini ortaya koydu. 2024 yılında 6,2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesine ev sahipliği yapan organizasyonda, bu yıl hedefin 8 milyar doların üzerine çıkması olduğu belirtildi. Fuar boyunca 203 yeni ürün tanıtılırken, toplam 164 imza töreni gerçekleştirildi.

Fuara YILDIRIMHAN Damga Vurdu

SAHA EXPO 2026’nın en dikkat çeken projelerinden biri, Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen kıtalar arası balistik füze YILDIRIMHAN oldu. Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen sistemin laboratuvar testlerinin başarıyla tamamlandığı, saha testlerinin ise planlanan takvim doğrultusunda sürdüğü bildirildi.

3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip füze sistemi; sıvı yakıt teknolojisi sayesinde yüksek hareket kabiliyeti, uzun depolama ömrü ve düşük sıcaklıklarda çalışma özellikleriyle öne çıktı.

Yerli Savunma Devlerinden Yeni Nesil Sistemler

Fuarda Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi şirketleri de yeni nesil teknolojilerini ilk kez kamuoyunun beğenisine sundu.

Baykar, 1000 kilometreyi aşan menzili ve yapay zeka destekli otonom kabiliyetleriyle dikkat çeken MIZRAK akıllı dolanan mühimmatını tanıtırken, K2 Kamikaze İHA ve Sivrisinek dolanan mühimmat sistemlerini de ilk kez sergiledi.

ASELSAN, 5 yeni ürün ve 6 farklı modernize sistemi ziyaretçilere sunarken, ROKETSAN ile FNSS tarafından geliştirilen ALKA-KAPLAN HİBRİT Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi Platformu yoğun ilgi gördü.

STM ise modern harp sahasına yönelik geliştirdiği hava ve deniz sistemlerini ilk kez sergilerken, insansız deniz araçları Ataköy Marina’da ziyaretçilerle buluştu.

Uluslararası Katılım Yoğun Oldu

Avrupa, ABD ve Kanada başta olmak üzere dünyanın dört kıtasından resmi ve ticari heyetlerin katıldığı organizasyonda, 140’ın üzerinde resmi heyet ile 200’den fazla ticari alım heyeti temsilcisi yer aldı.

İstanbul Fuar Merkezi’nde devam eden SAHA EXPO 2026 kapsamında vatandaşlar, Türkiye’nin savunma sanayiindeki milli teknoloji hamlesini yakından inceleme fırsatı bulurken, organizasyon bugün saat 17.00’ye kadar ziyaret edilebilecek.