Etkinlik, küresel e-ticaret ve lojistik ekosistemindeki dönüşümün masaya yatırılacağı stratejik oturumları ve dikkat çeken yatırım açıklamalarıyla öne çıkıyor.

Uber’den Türkiye’ye 200 Milyon Dolarlık Yatırım Planı

Zirvenin en çok konuşulacak başlıklarından biri, etkinlik öncesinde Uber’in Türkiye’ye yönelik açıklaması olacak. Şirket, önümüzdeki beş yılda 200 milyon dolarlık yatırım yapmayı ve İstanbul’da küresel ölçekte faaliyet gösterecek bir teknoloji merkezi kurmayı planlıyor. Uzmanlara göre bu yatırım, Türkiye’nin yalnızca bölgesel bir lojistik üssü değil, aynı zamanda AI destekli lojistik inovasyonlarında yeni bir merkez haline gelmesini sağlayabilir.

Microsoft, Google, AWS ve DHL Zirvede

Organizatörlerin aktardığı bilgilere göre zirveye;

Microsoft ,

Google ,

Amazon Web Services ,

DHL Group

gibi sektör devlerinin üst düzey yöneticileri katılacak. Panel ve oturumlarda AI tabanlı rota optimizasyonu, otonom teslimat çözümleri, veri merkezli e-ticaret modelleri ve tedarik zinciri teknolojilerindeki trendler ele alınacak.

Türkiye’nin Yerli Lojistik Yazılımı JetiGo Küresel Sahneye Çıkıyor

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli JetiGo Otomasyon Sistemi, etkinlikte dikkat çekecek yerli teknoloji çözümlerinden biri olacak. JetiGo’nun gerçek zamanlı çok parametreli karar motoru ve akıllı görev atama algoritması, trafik yoğunluğu, kurye konumu, sipariş hacmi ve müşteri önceliği gibi değişkenleri analiz ederek:

Operasyonel verimliliği yüzde 40’a kadar artırıyor ,

Teslimat sürelerini önemli ölçüde kısaltıyor.

Sistem şu anda Türkiye’de Getir Yemek, Trendyol Yemek, Migros Yemek ve Yemeksepeti gibi büyük platformların operasyonel altyapısında kullanılıyor.

Menekşe Boztepe Zirvede Konuşacak

JetiGo’nun Kurucusu ve Genel Müdürü Menekşe Boztepe, Summit kapsamında düzenlenecek “AI-Driven Logistics Transformation” oturumunda özel davetli konuşmacı olarak sahne alacak. Boztepe; IEEE Senior Member, Hackathon Raptors Fellow ve Türkiye Bilişim Derneği üyesi kimlikleriyle Türkiye’de yapay zekâ destekli lojistik dönüşümünün öncü isimleri arasında gösteriliyor.

Yakında faaliyete geçecek Women in AI Turkey Chapterın da başkanlığını üstlenecek olan Boztepe, ayrıca “Yapay Zekâ ile Geleceği Kodlamak” kitabının yazarı. 2025 SaaS Summit & Buildathon’da jüri üyeliği yapan Boztepe, geliştirdikleri sistemi şu sözlerle anlatıyor:

“Kurduğumuz sistem, insan sezgisiyle makine zekâsını aynı anda çalıştırabilen bir karar yapısı oluşturdu. Lojistikte artık tahmin değil, öngörü yönetimi dönemi başladı.”

Bağımsız uzmanlar ise Boztepe liderliğinde geliştirilen modelin uluslararası ölçekte ölçeklenebilir olması nedeniyle Türkiye’yi AI tabanlı lojistik inovasyonlarının yeni merkezi haline getirdiğini vurguluyor.