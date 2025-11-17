Kurulduğu günden bu yana faaliyetlerini ülke ekonomisinin büyümesi, gelişimi ve dünya ekonomisiyle bütünleşmesine katkıda bulunmak amacıyla sürdüren VakıfBank Finans Grubu şirketlerinden Vakıf Faktoring A.Ş.’nin halka arzı başarıyla tamamlandı.

Güçlü sermaye yapısı, uzman kadrosu ve müşteri odaklı çalışma prensibi ile istikrarlı büyümesini sürdüren faktoring sektörünün öncü şirketlerinden Vakıf Faktoring A.Ş.’nin halka arzında 12-13-14 Kasım 2025 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 14,20 TL’den talep toplanmıştı. Satışa sunulan 225.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 3.195.000.000 TL olurken halka açıklık oranı da yüzde 25 olarak gerçekleşti. Halka arza yatırımcılar tarafından gösterilen güçlü talep sonucunda, planlanan tahsisatın 5,17 katı kadar talep gelmiş olup, pay dağıtımı toplam 684.329 yatırımcıya gerçekleştirildi. Kurumsal yatırımcılardan 1,17 kat, bireysel yatırımcılardan ise 7,84 kat talep geldi. Dağıtım sonucunda payların yüzde 60’ı bireysel yatırımcılara, yüzde 40’ı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Vakıf Faktoring A.Ş. payları Borsa İstanbul’da 14,20 TL fiyat ve “VAKFA” kodu ile işlem görmeye başlayacak.

“Sürdürülebilir değeri yatırımcılarımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Halka arz süreci hakkında konuşan Vakıf Faktoring A.Ş. Genel Müdürü, Bülent Atılgan, “Faktoring sektörünün öncü şirketlerinden biri olarak, çeyrek asrı aşan deneyimimizle ürettiğimiz sürdürülebilir değeri halka arz yoluyla yeni yatırımcılarımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Faktoring sektörünün öncü şirketlerinden biri olarak yenilikçi finansal çözümlerimizle kurumsal ve ticari müşterilerden KOBİ’lere kadar uzanan geniş bir müşteri yelpazesine hizmet sunmaktayız” dedi.

Gelen taleplerin kendilerini motive ettiğini belirten Atılgan, sözlerini şöyle tamamladı: “Halka arzımızla elde ettiğimiz yeni kaynak sayesinde, sürdürülebilir kurumsal yapımızı güçlendirerek, rekabet gücümüzü, pazar payımızı ve karlılığımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte, başta yatırımcılarımız olmak üzere tüm paydaşlarımız için kalıcı ve sürdürülebilir bir değer yaratma vizyonuyla geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Halka arzımıza farklı kişi ve kurumlardan gelen 16,5 milyar TL’nin üzerindeki talep, bize daha iyisini yapma yolunda büyük bir motivasyon sağladı. Halka arzımıza güvenerek yoğun ilgi gösteren tüm yatırımcılarımıza içten teşekkür ediyoruz. Vakıf Faktoring A.Ş. olarak, yeni yatırımcılarımızdan aldığımız güç ve cesaretle, bugüne kadar oluşturduğumuz değeri daha da ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”