Olay, Aşağı Hisar Mahallesi Kafeler Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir genç kıza cinsel tacizde bulunulduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, tacizde bulunduğu belirtilen ve kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheliyi ekip otosuna aldı. Tacize uğradığını belirten S.Ş. isimli genç kız, spor yaptıktan sonra evine gitmekte olduğunu belirterek, "Tenis kortlarının yanına geldiğimde arkamdan yaklaşan şahıs bana bir şeyler söyledi. Kulağımda kulaklık olduğu için duyamadım. Kulaklığı çıkarıp ne söylediğini sordum. 'Kalçan toz olmuş' dedi. Ben de bunun kendisini ilgilendirmediğini söyledim. 'Ne olacak gel ben temizleyeyim' diyerek yanımda yürüyünce 'Sapık var' diye bağırdım. Bağırmamın ardından koşarak kaçmaya başladı. Çevredekiler kaçarken yakaladılar. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.





Adının M.Ş. olduğu öğrenilen şüpheli, kötü bir niyeti olmadığını belirterek, "Ben 'Arkanız toz olmuş, temizleyeyim' diye uyardım. Beni yanlış anladı. 'Sapık var' diye bağırınca çevredekiler beni yakalayıp tartakladı" diye konuştu.



Şüpheliyi yakalayan motosikletli, genç kızın 'Sapık var' demesiyle kaçan şahsın önünü keserek yakaladığını ve polise teslim ettiğini söyledi.



Tacize uğradığını söyleyen genç kız ve şüpheli ayrı ayrı ekip araçlarıyla Şelale Polis Merkezine götürülürken, genç kızın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle şüpheli genç ifadesinin ardından serbest bırakıldı.