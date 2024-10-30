Geleneksel Türk okçuluğunun kültürel mirasını yaşatmak amacıyla düzenlenen müsabakalar, ailelerin de büyük ilgisiyle takip edildi. Katılımcılar, tarihi okçuluk kıyafetleri içinde yarışarak geleneksel sporun özünü yaşarken, tribünlerde heyecan ve gurur dolu anlar yaşandı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyaları; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) Müdürü Hakan Kıvrık ve Geleneksel Türk Okçuluğu İl Temsilcisi Ali Yazıcı tarafından takdim edildi. Madalya töreninde konuşan İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, organizasyonun önemine vurgu yaptı.

Kasapoğlu, “Cumhuriyet’in 101. yılını sporla, özellikle de geleneksel değerlerimizle kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Geleneksel Türk okçuluğu, kültürel mirasımızın önemli bir parçası ve bu sporu genç nesillerle buluşturmak bizim için büyük bir onur. Bugün burada farklı yaş kategorilerinden çok sayıda sporcuyu bir arada görmek, Cumhuriyet coşkusunu yaşadığımız bu özel günlerde bizlere gurur veriyor.”