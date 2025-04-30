Gürok Grup’un cam ambalaj sektöründe faaliyet gösteren markası GCA, RINA sertifikasyon kuruluşu tarafından gerçekleştirilen habersiz denetimle, BRCGS Ambalaj Malzemeleri Küresel Standardı kapsamındaki AA+ derecelendirmesini 2025 yılında da korudu. Türkiye’de bu sertifikaya sahip ilk cam ambalaj üreticisi olma ünvanını sürdüren GCA, gıda güvenliği, hijyen ve kalite yönetimindeki yüksek standartlarını bir kez daha kanıtladı.

Cam ambalaj sektörünün öncü markalarından GCA, BRCGS Ambalaj Malzemeleri Küresel Standardı (BRC PM) kapsamında, alınabilecek en yüksek denetim sonucu olan AA+ derecelendirmesini 2025 yılında da başarıyla sürdürdü. GCA, 6-7 Mart tarihlerinde RINA tarafından gerçekleştirilen habersiz denetim sonucunda, Türkiye’de bu sertifikaya sahip ilk cam ambalaj üreticisi olma ünvanını sürdürmeye devam etti.

Üretimde şeffaflık, sürdürülebilirlik ve güvenilirlik

Gıda ile temas eden ambalajlarda kalite ve hijyenin uluslararası kriterlere uygunluğunu belgeleyen BRCGS standardı, Küresel Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) tarafından tanınan prestijli bir sistem olarak öne çıkıyor. Ürün güvenliği, hijyen ve kalite yönetimi konularındaki yüksek standartları kanıtlayan bu sertifikayı habersiz denetim sonucunda almayı başaran GCA, üretimde şeffaflık, sürdürülebilirlik ve güvenilirlik ilkelerini tekrar ortaya koydu.

2015 yılından bu yana cam ambalaj sektöründeki inovatif yaklaşımı, Ar-Ge yatırımları ve çevre dostu üretim anlayışıyla dikkat çeken GCA, yeni nesil üretim teknolojileri ve uluslararası sertifikalarıyla öne çıkıyor. 40’tan fazla ülkeye ihracat yapan marka, aynı zamanda Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri Federasyonu (FEVE) ve çeşitli çevresel inisiyatiflerdeki aktif rolüyle sektörel gelişimin global temsilcilerinden biri olmaya devam ediyor.