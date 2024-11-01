Yeni iş birlikleri ve pazar fırsatları

Gürok Grubu’nun sofra camı üretiminde 30 yılı aşkın birikimini cam ambalaj sektörüne yenilikçi bir yaklaşımla taşıyan GCA, fuar boyunca yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerini standında ağırladı. GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, fuara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “23-26 Ekim tarihlerinde gerçekleşen Avrasya Ambalaj Fuarı, bizim için sadece bir tanıtım platformu değil, aynı zamanda mevcut ve potansiyel iş ortaklarımızla bağlantılarımızı güçlendirdiğimiz ve yeni iş birliği fırsatları geliştirdiğimiz bir alan oldu. Gıda ve içecek sektöründeki üreticiler için sunduğumuz yenilikçi çözümlerle, cam ambalajın geleceğini şekillendirmeye devam edeceğiz.”



Cam ambalajda kalite, inovasyon ve sürdürülebilirlik

Dr. Abdullah Gayret, cam ambalaj üretimindeki kalite, inovasyon ve sürdürülebilirliğe vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “GCA olarak cam ambalaj üretimini yalnızca bir sanayi faaliyeti değil, aynı zamanda iş ortaklarımıza değer katan, kaliteli ve estetik çözümler sunan bir süreç olarak görüyoruz. Camın doğal ve sürdürülebilir yapısını, özellikle gıda ve içecek sektöründeki üreticiler için en uygun çözümlerle buluşturuyoruz. Renksiz camın benzersiz niteliklerini su, meyve suyu ve diğer içeceklerde estetik ve üstün kaliteyle sunuyoruz. Ayrıca, tasarım alanındaki yetkinliklerimizle, müşterilerimizin markalarını en iyi şekilde yansıtan ambalaj çözümleri geliştiriyoruz.”



Sektörel liderlik ve çevreye duyarlılık

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına değinen Dr. Gayret, “Yenilikçi ve çevre dostu malzemeler kullanarak, iş ortaklarımıza hem çevresel hem de ekonomik açıdan avantaj sağlayan çözümler sunuyoruz. Atık üretimini en aza indirip çevreye duyarlı alternatiflerle sektörümüzde fark yaratmaya devam ediyoruz” dedi.

GCA, fuarda sergilediği ürünlerle, hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda cam ambalajın sınırsız potansiyelini gözler önüne serdi.

