Amasya’nın Taşova ilçesinde 68 yaşında hayatını kaybeden terörle mücadele gazisi Osman Gündüz son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü Bursa’daki hastanede hayatını kaybetmesi üzerine cenazesi Taşova’ya getirilen Gündüz, Merkez Camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yemişen Mezarlığında toprağa verildi.
Askerlerin omzunda son yolculuğuna uğurlanan Gündüz’ün cenaze törenine Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Altun, İlçe Emniyet Müdürü Arif Çetin, yakınları ile vatandaşlar katıldı.