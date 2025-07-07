İstanbul Avcılar'da denize nazır mekanda, Işıklar altında gerçekleşen rüya gibi düğünde; iş, siyaset, finans, hukuk ve basın dünyasından seçkin davetliler bir araya geldi.

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Ailelerin mutlulukları gözlerinden okunurken, davetliler bu özel geceye tanıklık etmenin heyecanını yaşadı. Gelinin anne ve babası Şeref – Saadet Özata çifti ile damadın anne ve babası Çiğdem – Levent Gençosmanoğlu çifti konukları kapıda karşılayarak herkese tek tek teşekkür etti.

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Şahitler Brokoly Management Ajansı Kurucusu Gökan Demirci, Ecz. Hakan Gençosmanoğlu, Arzu Can Ocak ve Av. Sena Keskin Tokgöz, genç çiftin mutluluklarına nikah şahitliğiyle imza attılar.

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Geceye Gürpınar eski Belediye Başkanı Veliddin Küçük, Av. Kenan Aşık ile Ekovitrin Medya Grubu ortakları Kamuran Abacıoğlu ve Bilal Koçak eşleriyle birlikte katıldılar.

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Yoğun programları nedeniyle düğüne katılamayan bazı isimler ise mutluluk dileklerini telgrafla iletti. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, gönderdikleri mesajlarla genç çifti tebrik etti.

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Gecenin en duygusal anlarından biri ise takı merasiminin ardından damat Bora Gençosmanoğlu’nun sahneye çıkarak sergilediği Zeybek performansı oldu. Alkışlar eşliğinde oynanan bu özel dans, davetlilerin büyük beğenisini topladı.

Zeliha Düğün (10)

Aşkın ve zarafetin buluştuğu bu unutulmaz gecede, Zeliha Nur & Bora çifti, hayatlarının en güzel "evet"ini söyledi. Konuklar ise geceden mutlu anılar ve tebessümlerle ayrıldı.

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Yeni evli çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz…