Gardiyan, Emea Technology Fast 500 Listesine 91'Inci Sıradan Giriş Yaptı

Türkiye’den listeye giren 21 şirket arasında ise ilk üçte bulunan Gardiyan, yüzde 1915 oranındaki gelir büyümesiyle globalleşme yolculuğundaki kararlılığını bir kez daha teyit etti.

Büyük ölçekli organizasyonların ihtiyaç duyduğu ağ izleme ve yönetimi, istemci yönetimi, erişim kontrolü gibi uçtan uca sistem güvenliği alanında gelişmiş yazılım çözümlerini gerçek zamanlı olarak sunan Gardiyan, ortaya koyduğu teknolojik vizyonu 2024 EMEA Technology Fast 500 listesinde 91’inci sırada yer alarak taçlandırdı. Geliştirdiği yenilikçi çözümlerle dijital dünyayı daha güvenli ve verimli hale getiren Gardiyan’ın hızlı büyümesini stratejik vizyonuyla buluşturmasının bir sonucu olarak elde ettiği bu başarı, Türkiye’den listeye giren 21 şirket arasında ilk üçte yer almasını sağladı.

Teknoloji vizyonu, ürün mimarisi ve globaldeki stratejik duruş ile gelen başarı

Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak, sürdürülebilir büyüme ve sürekli gelişim ilkelerini benimsemenin kendilerine yeni başarı kapılarını araladığını ifade eden Gardiyan CEO’su Erol Yılmaz, “Deloitte’un her yıl düzenli olarak yayınladığı EMEA Fast 500 listesi yalnızca finansal büyümeyi değil, aynı zamanda şirketlerin inovasyon gücünü, ölçeklenebilirliğini ve rekabetçi pazarlarda yarattığı etkiyi de değerlendirerek oluşturuluyor. Bu anlamda şirket olarak listede yer almamız, sadece etkileyici bir büyüme oranının değil, aynı zamanda ortaya koyduğumuz teknoloji vizyonunun, ürün mimarisinin ve global pazardaki stratejik duruşumuzun da bir yansımasını temsil ediyor. Geliştirdiğimiz öncü çözümler bugün; kamu kurumları, bankalar, enerji devleri, finansal servis sağlayıcıları ve yüksek güvenlik ihtiyacına sahip özel sektör oyuncuları tarafından tercih ediliyor. Her biri yüksek güvenlik, şeffaflık ve veri bütünlüğü talep eden bu organizasyonlar için sadece bir yazılım değil, stratejik bir kontrol merkezi işlevi görüyoruz. Bu da başarıya giden yolda en güçlü kozumuz oluyor.” dedi.

“Yer aldığımız her pazarda çözüm ortağı ve yerel güvenilir oyuncu olarak konumlanıyoruz”

Ürün ve teknoloji geliştirme süreçlerini Türkiye merkezli mühendislik ekibiyle yürütürken, küresel büyüme vizyonunu bölgesel derinlik ve dikey uzmanlık stratejisiyle hayata geçirdiklerini belirten Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu: “Şirketimizin global ölçeğini yüksek potansiyele sahip bölgelerde pazara özel iletişim dili, lokal iş ortaklıkları ve güven temelli konumlandırmalar ile inşa ediyoruz. Bu kapsamda Avrupa pazarını öncelikli hedef bölge olarak seçerken, ardından Kuzey Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Amerika’da da pazar penetrasyonu için ilk adımlarımızı da atmış bulunuyoruz. Bunu başarmamızda hiç kuşku yok ki yüzde 1915 oranındaki gelir büyümemizin payı oldukça yüksek. Yer aldığımız her pazarda yalnızca ürün değil, aynı zamanda çözüm ortağı ve yerel güvenilir oyuncu olarak konumlanıyoruz. Bunun sonucunda orta vadede küresel operasyonlardan elde edeceğimiz geliri artırmayı planlıyoruz. 2025–2028 arasında çok kanallı pazarlama, ortak markalı projeler, yurt dışı ofis açılışları, stratejik iş birlikleri ve sektörel etkinlik katılımları gibi faaliyetler de iş planımızda yer alıyor. Bu yaklaşım, Gardiyan’ın yalnızca globalleşen bir yazılım firması değil; aynı zamanda Avrupa menşeili sistem güvenlik alanında yükselen bir firma olarak kalıcı yer edinmesinin teminatını üstleniyor. Kapsayıcı dijital güvenlik mimarisi, güçlü müşteri referansları, regülasyon odaklı geliştirme yaklaşımı ve kullanıcı odaklı ürün tasarımı ile yalnızca bugünün değil, dijitalleşmenin geleceğine yön verecek teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz.”