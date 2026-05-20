Ekonomide sıkılaşma adımları ve küresel dengeler, büyüme beklentileri üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. 14 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) beklenti anketi, Türkiye ekonomisinin vites küçülteceğine işaret etti.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin 2026 yılı geneli için büyüme tahmini yüzde 4,0 seviyesinden yüzde 3,3’e geriledi.
2026'nın İlk Çeyreğinde Sınırlı Büyüme Beklentisi
Ekonomistler, 2026 yılının ilk çeyreğinde (Ocak-Mart dönemi) Türkiye ekonomisinin bir önceki çeyreğe göre (çeyreklik bazda) yüzde 0,8 büyümesini öngörüyor. Geçen yılın aynı dönemine göre (yıllık bazda) büyüme beklentisi ise yüzde 2,7 olarak şekillendi.
İlk çeyreğe ilişkin tahminlerde ekonomistler arasında ciddi görüş ayrılıkları dikkat çekti:
En iyimser tahmin: Çeyreklik %1,0 | Yıllık %3,5 artış
En kötümser tahmin: Çeyreklik %0,1 | Yıllık %1,5 artış
Geçmiş Yılların Gerisinde Bir Seyir
2025 yılında yüzde 3,6 büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinde, çeyreklik bazda en yüksek performans yüzde 4,7 ile 2025'in ikinci çeyreğinde görülmüştü. Ancak 2026 için ortaya konan yüzde 3,3'lük yeni medyan tahmin, ekonominin 2024 yılındaki yüzde 3,3'lük büyüme performansıyla eşitleneceğini, ancak çift hanelerin görüldüğü 2021 (%11,0) ve güçlü geçen 2023 (%5,0) yıllarının oldukça gerisinde kalacağını gösteriyor.
Yıllara Göre Büyüme Performansı ve Beklentiler
|Yıl
|Büyüme Oranı / Beklenti
|Durum
|2021
|%11,0
|Gerçekleşen (Son Çift Hane)
|2023
|%5,0
|Gerçekleşen
|2024
|%3,3
|Gerçekleşen
|2025
|%3,6
|Gerçekleşen
|2026
|%3,3
|Beklenti (Önceki: %4,0)
|2027
|%4,4
|Beklenti (Değişmedi)
2027 Yılı Öngörüleri Korundu: Yeniden Toparlanma Dönemi mi?
2026 yılına yönelik karamsarlık artarken, daha uzun vadeli olan 2027 yılı tahminlerinde ise iyimserlik korundu. Bir önceki anket döneminde olduğu gibi, 2027 yılında ekonominin yeniden ivme kazanarak yüzde 4,4 oranında büyümesi bekleniyor. 2027 için en yüksek tahmin yüzde 5,0 olurken, en düşük tahmin yüzde 3,5 olarak kayıtlara geçti.
Kritik Gün 1 Haziran
Türkiye ekonomisinin 2026 yılındaki ilk ciddi sınav sonucu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 1 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 10:00'da ilan edilecek. Resmi verilerin, ekonomistlerin bu temkinli beklentileriyle ne ölçüde uyuşacağı merakla bekleniyor.