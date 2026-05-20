Ekonomide sıkılaşma adımları ve küresel dengeler, büyüme beklentileri üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. 14 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) beklenti anketi, Türkiye ekonomisinin vites küçülteceğine işaret etti.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin 2026 yılı geneli için büyüme tahmini yüzde 4,0 seviyesinden yüzde 3,3’e geriledi.

2026'nın İlk Çeyreğinde Sınırlı Büyüme Beklentisi

Ekonomistler, 2026 yılının ilk çeyreğinde (Ocak-Mart dönemi) Türkiye ekonomisinin bir önceki çeyreğe göre (çeyreklik bazda) yüzde 0,8 büyümesini öngörüyor. Geçen yılın aynı dönemine göre (yıllık bazda) büyüme beklentisi ise yüzde 2,7 olarak şekillendi.

İlk çeyreğe ilişkin tahminlerde ekonomistler arasında ciddi görüş ayrılıkları dikkat çekti:

En iyimser tahmin: Çeyreklik %1,0 | Yıllık %3,5 artış

En kötümser tahmin: Çeyreklik %0,1 | Yıllık %1,5 artış

Geçmiş Yılların Gerisinde Bir Seyir

2025 yılında yüzde 3,6 büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinde, çeyreklik bazda en yüksek performans yüzde 4,7 ile 2025'in ikinci çeyreğinde görülmüştü. Ancak 2026 için ortaya konan yüzde 3,3'lük yeni medyan tahmin, ekonominin 2024 yılındaki yüzde 3,3'lük büyüme performansıyla eşitleneceğini, ancak çift hanelerin görüldüğü 2021 (%11,0) ve güçlü geçen 2023 (%5,0) yıllarının oldukça gerisinde kalacağını gösteriyor.

Yıllara Göre Büyüme Performansı ve Beklentiler

Yıl Büyüme Oranı / Beklenti Durum 2021 %11,0 Gerçekleşen (Son Çift Hane) 2023 %5,0 Gerçekleşen 2024 %3,3 Gerçekleşen 2025 %3,6 Gerçekleşen 2026 %3,3 Beklenti (Önceki: %4,0) 2027 %4,4 Beklenti (Değişmedi)

2027 Yılı Öngörüleri Korundu: Yeniden Toparlanma Dönemi mi?

2026 yılına yönelik karamsarlık artarken, daha uzun vadeli olan 2027 yılı tahminlerinde ise iyimserlik korundu. Bir önceki anket döneminde olduğu gibi, 2027 yılında ekonominin yeniden ivme kazanarak yüzde 4,4 oranında büyümesi bekleniyor. 2027 için en yüksek tahmin yüzde 5,0 olurken, en düşük tahmin yüzde 3,5 olarak kayıtlara geçti.