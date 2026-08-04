Yaklaşık 18 milyon öğrencinin eğitim hayatına devam ettiği ülkemizde, yükselen eğitim maliyetleri aileleri çocuklarının okul hayatını riske atmayacak çözümler aramaya itiyor. Bu ihtiyaca yanıt veren Katılım Emeklilik, faizsiz sigortacılık ilkeleriyle tasarladığı iki ürünle ailelere hem finansal güvence hem de gönül rahatlığı sağlıyor. Sektörünün öncü ve yenilikçi markası Katılım Emeklilik, geliştirdiği Eğitim Güvencesi Katılım Sigortası ve Okul Taksit Katılım Sigortası ürünleriyle, olası bir vefat, maluliyet veya işsizlik durumunda çocukların eğitim hayatının kesintiye uğramamasını hedefliyor. Faizsiz sigortacılık prensipleriyle hizmet veren Katılım Emeklilik, bu iki ürünle velilerin eğitim planlamasını, beklenmedik hayat olaylarına karşı da güvence altına almayı amaçlıyor.

"Eğitim bir harcama değil, deleceğe yapılan yatırımdır"

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, eğitim hayat sigortalarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Bir ailenin hayatındaki en kırılgan denge, çocuklarının eğitimidir. Eğitim, bir harcama değil geleceğe yapılan bir yatırımdır. Biz Katılım Emeklilik olarak, ailelerin karşılaşabileceği beklenmedik durumlarda bu dengenin bozulmamasını önemsiyoruz. Eğitim Güvencesi ve Okul Taksit Güvencesi Sigortalarımızla, anne babaların üzerindeki en büyük kaygılardan birini hafifletmeyi hedefliyoruz. Yüzde 100 faizsiz sigortacılık anlayışımızla geliştirdiğimiz bu ürünler, velilerimize hem esneklik hem de gönül rahatlığı sağlıyor. Amacımız, hangi koşulda olursa olsun çocukların eğitim hayatının sekteye uğramamasını güvence altına almak." Ayhan Sincek, ürünlerin vergi avantajı da sunduğunu belirterek, ailelerin bu tür sigorta ürünlerini eğitim bütçelerinin doğal bir parçası olarak değerlendirmesini önerdi.

Eğitim Güvencesi ile uzun soluklu koruma

Katılım Emeklilik Eğitim Güvencesi Katılım Sigortası, sigortalının vefatı veya maluliyeti durumunda çocuğun eğitim masraflarının karşılanmasını sağlıyor. Ürün, 18-73 yaş arasındaki kişilere yönelik olup, sigorta süresi 2 ile 20 yıl arasında, ailenin ihtiyacına göre belirlenebiliyor. Teminat bedeli çocuğun yıllık eğitim giderine göre şekillendirilebiliyor; primler peşin, aylık veya yıllık taksitlerle ödenebiliyor. Ürün ayrıca vergi avantajı sunuyor.

Okul Taksit Güvencesi ile taksitler güvence altında

Katılım Emeklilik Okul Taksit Güvencesi Sigortası ise özellikle anlaşmalı eğitim kurumlarında, Albaraka Türk üzerinden Otomatik Taksit sistemiyle ödeme yapan velilere yönelik bir çözüm sunuyor. Sigortalının vefatı, kaza sonucu daimi maluliyeti veya işsiz kalması durumunda, çocuğun okul taksit ödemeleri güvence kapsamına alınıyor. 18-64 yaş arasındaki sağlıklı bireylerin başvurabildiği bu üründe sigorta süresi bir yıl olarak belirleniyor.