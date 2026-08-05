Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Amman'da Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Devlet Bakanı Ahmed Attaf ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün'e geldi. Bakan Fidan, başkent Amman'da Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Devlet Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amman temasları kapsamında Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından kabul edilmesi bekleniyor.