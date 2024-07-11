"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Uluslararası Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti", "Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK işbirliği ile yapılan çalışmalar sonucunda geçtiğimiz yıl kasım ayında gözaltına alınan 55 şüphelinin yaklaşık 4.5 milyar lira civarında olan mal varlığına mahkeme kararıyla el konulmuştu.
Liderliğini 'Ayık' olan soy ismini 'Reis' olarak değiştiren Hakan Reis'in ve Duax Ngakuru'nun yaptığı şüphelilerden 18'i tutuklandı, 22'si ise adli kontrolle serbest kalmıştı.
Sabah’ın haberine göre bir dönem Galatasaray'da top koşturan Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder’in de Comanchero'nun kara para aklama faaliyetlerine isminin karıştığı ortaya çıktı.
MASAK KARA PARAYA MERCEK TUTTU
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ayrıntılı rapor savcılığa sunuldu.
Raporda, örgütün uyuşturucu trafiğinden elde edilen milyonlarca doları Türkiye’de kurulan şirketler üzerinden akladığına dikkat çekildi.
MASAK'ın raporuna göre bu isimlerden bir tanesi de geçtiğimiz yılki operasyonda yakalanan Yunus Emre Borhan ve ona ait şirketlerdi.
ECON'DAN KIRMIZI BÜLTENLİ TAVUKÇU ÇIKTI
Tespitlere göre Borhan, 1 Ocak 2014'de 50 bin lira sermayeyle Borhan Group Yatırım A.Ş. isimli gayrimenkul şirketini kurdu.
Şirketin sermayesi 2018 yılına gelindiğinde 1 milyon liraya yükseltildi. Şirket kurulduğu günden beri zarar beyan etti. Borhan Group Yatırım, başka bir inşaat firmasıyla birlikte 50 bin liralık sermaye ile Econ Gayrimenkul isimli bir başka şirket kurdu. Bu şirketin yüzde 75'i Borhan Group'ta, 25'i ise diğer ortağın kontrolündeydi.
Econ Gayrimenkul Yatırım şirketinin çalışanlarından bir tanesinin, kırmızı bültenle aranan ve yakalanan Hakan Arif Tavukçu olduğu, Tavukçu'nun söz konusu şirkette sigorta kaydı bulunduğu ancak mal varlığı ve bankacılık işlemlerine rastlanmadığı saptandı.
MASAK'ın raporuna göre, Tavukçu'nun suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu işlemesine yardımcı olan kişilerden bir tanesi de Borhan Group'un patronu Yunus Emre Borhan'dı. İşte Borhan Econ isimli bu şirketle irtibatlı olduğu için radara takıldı.
Borhan'a ait şirketler MASAK tarafından tek tek incelendi. Bu şirketlere gelen ve giden para akışında önemli bir detay dikkat çekti. O detay yıllarca 2013'ten 2017'ye kadar Galatasaray'da top koşturan Hollandalı ünlü 10 numara Wesley Sneijder’di.
SNEIJDER'DEN 1 MİLYON 181 BİN DOLAR
Borhan'ın hesaplarını didik didik eden MASAK müfettişleri, Borhan'ın hesaplarına dolar cinsinden aktarılan paraların neredeyse tamamına karşılık gelen 1 milyon 951 bin doların 4 ayrı kişi ve kuruluştan geldiğini saptadı.