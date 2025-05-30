Gecenin en dikkat çeken anlarından biri, sevilen sanatçı İrem Derici’nin sahne performansı oldu. Türkiye’nin dört bir yanında geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Derici, Aydınlı Galatasaray taraftarlarına unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Renkli sahne şovları, interaktif performansı ve yüksek enerjisiyle geceye damga vuran Derici, Galatasaray marşlarıyla salonu coşturdu. Performansı sırasında sahneden sık sık taraftarlarla etkileşime giren Derici, şampiyonluk coşkusunu sanatla buluşturdu. Gecede ayrıca çeşitli sürpriz gösteriler, interaktif etkinlikler ve görsel şovlarla Galatasaray’ın tarihi başarısı büyük bir coşku eşliğinde kutlandı.

İrem Derici Konseriyle Taçlanan Gecede Hakan Maraş’tan Gündeme Dair Önemli Açıklamalar

Bu anlamlı gecenin organizasyon sürecinde büyük rol üstlenen Hakan Maraş, basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtlayarak, kamuoyuyla dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:”

“Bu gece hem Galatasaray camiası hem de Aydın için son derece anlamlı ve kıymetliydi. Bir araya gelerek coşkumuzu paylaşmak, ortak değerlerimiz etrafında buluşmak bizlere büyük bir enerji ve moral verdi. Taraftarlarımızla aynı heyecanı yaşamak, bu coşkuyu kentimize taşımak, hepimiz adına unutulmaz bir anı oldu. Asıl konuşulması gereken şey; bu anlamlı gecede yüzlerce insanı bir araya getirerek Aydın halkına hem duygusal hem kültürel anlamda derin izler bırakacak bir deneyim sunabilmiş olmamızdır. Bu tür birliktelikler, şehir aidiyetini ve toplumsal dayanışmayı daha da güçlendiriyor. O yüzden bu gece, sadece bir kutlama değil; aynı zamanda Aydın’ın sosyal hafızasında yer edecek çok özel bir buluşmaydı.”

Etkinliğin Aydın’da hayata geçirilmesinde katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür eden Hakan Maraş, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“İrem Derici gibi Türkiye’nin sahne ve popüler kültür dünyasında kendine çok güçlü bir yer edinmiş bir sanatçının bu gece Aydın’da sahne alması, gerçekten bizim için ayrı bir gurur oldu. Bu sadece bir konser değil, Aydınlıların sanatla buluştuğu, birlikte coşku yaşadığı, ortak bir sevinç etrafında kenetlendiği çok özel bir anıydı. Sporla sanatı aynı çatı altında buluşturabildiğimiz bu geceye İrem Derici’nin kattığı değer ise tartışmasız. Sahne enerjisiyle, iletişimiyle, duruşuyla bu geceye damgasını vurdu diyebilirim. Böyle bir ismin burada sahne almış olması, organizasyonumuzun ne kadar çok yönlü ve kapsayıcı olduğunu da ortaya koydu.”

Aydınspor’un Şampiyonluğu da Gecede Kutlandı

Gala gecesinde yalnızca Galatasaray’ın tarihi başarısı değil, Aydınspor’un sezon boyunca gösterdiği azimli performans ve şampiyonluğu da unutulmadı. Gecede bu başarıya da yer verilerek, şehrin futbol değerlerine topluca sahip çıkılan bir atmosfer oluşturuldu.

Etkinlik sırasında Aydınspor’un başarısı hakkında yöneltilen bir soruya yanıt veren Hakan Maraş, bu konuda da önemli mesajlar verdi. Maraş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu gece burada, şanlı Aydınspor’umuzun şampiyonluğunu da hep birlikte kutladık. Aydınspor’un bu şehirde ne kadar büyük bir değer olduğunu hepimiz biliyoruz. Gecemizde bu başarıya da yer vermekten, bu gururu da paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk. . Bu sürecin devamında da, Aydınspor’un elde ettiği bu başarıların arkasındaki emeği takdir etmeye ve bu değerin etrafında kenetlenen herkesin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü bu şehirde doğan, bu şehre inanan her adım bizim için kıymetlidir.”

Etkinlik boyunca sadece Galatasaray taraftarlarının değil, Aydın halkının da gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür eden Maraş, ilerleyen döneme dair bir temenniyi de paylaştı:

“Böylesine anlamlı bir sezonda, 5. yıldız kutlamalarına en coşkulu ev sahipliği yapan şehirlerden biri olarak, bu kupalardan birini Aydın’da görmek isteriz. Bu başarı yalnızca İstanbul’la sınırlı kalmamalı. Şampiyonluk kupalarının halkla buluşması, taraftarla bütünleşmesini can-ı gönülden istiyoruz. Temennimiz, Galatasaray’ın kazandığı kupalardan en az birini Aydın’da görerek hem çocuklarımıza hem gençlerimize ilham olacak bir etkinlik düzenlemek. Taraftarlık bir ruhtur ve bu ruhu yaşatmak bizim sorumluluğumuz.”

Hakan Maraş’ın açıklamaları, etkinliğin amacının çok ötesine geçen bir sosyal sorumluluk ve birliktelik vizyonunu yansıtması bakımından dikkatle takip edildi. Gecenin sonunda katılımcılar, Galatasaray’ın tarihi başarısını kutlamanın yanı sıra, Aydın’ın kültürel ve sosyal yaşamında da kalıcı izler bırakacak bir organizasyona tanıklık etmiş olmanın memnuniyetini yaşadı.