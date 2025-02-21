Maydonoz Döner’e yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 31 ilde 353 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu operasyonun ardından, sosyal medyada Galatasaray ile Maydonoz Döner arasında sponsorluk anlaşması olduğu yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Galatasaray, yaptığı açıklamada, Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş. ile kulüp ve/veya iştiraklerinin hiçbir sponsorluk anlaşmasının bulunmadığını vurguladı. Ayrıca, kulübü ve şirketi iltisaklı gösteren şahıslar ve kurumlar hakkında hukuki işlem başlatılacağını duyurdu.

Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ve bu tür iftiraların kulübün itibarını zedelemeye yönelik olduğunu belirtti.