AYDAN, DAĞHAN’A HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLIYOR

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ı başrollerinde buluşturan, Ay Yapım imzalı ‘Gaddar’ın bu Cuma yayınlanacak bölümünden paylaşılan yeni tanıtımda Mesut ve Gürkan’ı yeni bir görev üstünde gördüğümüz anlar dikkat çekerken Aydan hamile olduğunu Dağhan’a açıklıyor. Ekber’in Müdür’ü kızını öldürmekle tehdit ettiği tanıtıma Müdür’ün Dağhan’a şirketin yeni hedefini bir gün içinde öldürmezse onun peşine tetikçilerini takacaklarını söylemesi damga vuruyor.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ın yer aldığı Laçin Ceylan, Neslihan Yeldan, Umutcan Ütebay, Deniz Özerman, Uğur Yıldıran, Aytek Şayan, Itır Esen, Fatih Berk Şahin, Buse Meral gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan ‘Gaddar’ın senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.