Tasarruf finansman sektörünün öncüsü Fuzul, iş yeri kültürü ve çalışan deneyimi alanında küresel otorite kabul edilen Great Place To Work® tarafından açıklanan “Türkiye’nin En İyi İşverenleri™” listesine girerek önemli bir başarıya imza attı. Çalışan memnuniyeti ve kapsayıcı bir iş yeri kültürüne verdiği önemin bir yansıması olan bu ödül, Fuzul’e 22 Nisan’da Wyndham Grand Levent Otel’de düzenlenen törende takdim edildi.

Kübra Akbal Kuru’dan İş Yeri Kültürü Vurgusu

Fuzul Benim Yöneticisi Kübra Akbal Kuru, ödül töreninde yaptığı konuşmada “Fuzul; çalışanlarına değer veren, onların gelişimini destekleyen, pozitif ve kapsayıcı bir iş yeri kültürüne sahip büyük bir aile. Great Place To Work® tarafından açıklanan Türkiye’nin En İyi İşverenleri™ Listesi’nde yer almamızı da bu vizyonumuzun bir parçası olarak görüyorum. Çalışanlarımızın refahını artırmak, onları bireysel ve profesyonel anlamda güçlendirmek ve birlikte ilham veren başarıları hayata geçirmek için attığımız adımların, alanında uzman ve uluslararası düzeyde saygın kuruluşlar tarafından takdir edilmesi bizler için büyük bir onur. Fuzul ailesi olarak bu ödülü bir sonuç değil, daha büyük hedeflere giden yolda bir motivasyon kaynağı olarak görüyoruz. Gelecekte, birlikte çok daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Fuzul’un En İyi İşverenler Listesine Girmesi, İnsan Odaklı Yaklaşımının Göstergesi

Fuzul, iş yeri kültüründeki liderliğe ve çalışan deneyimine verdiği önemle sadece bir finans kuruluşu olmaktan öte, topluma değer katan sosyal bir şirket olma misyonunu sürdürüyor. Fuzul’ün Türkiye’nin En İyi İşverenleri™ Listesi’nde yer alması, insan odaklı yaklaşımının ve çalışanların iş yerindeki mutluluğunu sağlamaya yönelik kararlılığının somut bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor. Şirket, hem çalışanlarının refahını artırmayı hem de müşterilerine güvenilir, erişilebilir hizmetler sunmayı ilke ediniyor.