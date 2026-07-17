Danıştay'ın verdiği emsal karar, öğrenci servis taşımacılığında yeni bir dönemin kapısını araladı. İzmir'de başlayan hukuki süreç sonucunda özel okul ve eğitim kurumlarının kendi mülkiyetindeki araçlarla ücret karşılığında öğrenci taşıması yasaklandı. Kararın yalnızca İzmir'i değil, tüm Türkiye'deki benzer uygulamaları etkilemesi bekleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME Genel Kurulu'nun 2018 yılında aldığı karar doğrultusunda özel öğretim kurumlarının özmal araçlarla ücretli öğrenci servisi yapması yasaklanmıştı. Söz konusu kararın iptal edilmesi için açılan davada yerel mahkeme eğitim kurumlarını haklı bulurken, dosyanın taşındığı Danıştay 8. Dairesi farklı bir değerlendirme yaptı.

Yüksek Mahkeme, ücretli öğrenci servis taşımacılığının yalnızca ticari tescilli S plakalı araçlarla yapılabileceğine hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu. Böylece özel okulların kendi araçlarıyla ücret karşılığında öğrenci taşımasının hukuka uygun olmadığı kesinleşmiş oldu.

Karar doğrultusunda UKOME tarafından hazırlanan yeni düzenlemeyle, özmal araçlarla ücretli öğrenci taşımacılığı yaptığı tespit edilen kurumların izin belgelerinin iptal edilmesi öngörülüyor.

İzmir Otobüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, kararın servis taşımacılığı sektöründe haksız rekabeti sona erdireceğini belirterek, özmal araçlarla dolaylı ya da doğrudan ücret karşılığında öğrenci taşınmasının artık mümkün olmayacağını söyledi.

Bostancı ayrıca, personel taşımacılığı alanında da benzer uygulamaların sona ereceğini ifade ederek, özmal araçlarla haksız şekilde faaliyet gösteren yaklaşık bin aracın yeniden izin belgesi alamayacağını dile getirdi. Özel okullara ait yaklaşık 700 aracın da ücretli öğrenci servis hizmeti veremeyeceğini kaydetti.

Kararın sadece İzmir ile sınırlı olmadığını vurgulayan Bostancı, Danıştay kararının Türkiye genelinde emsal niteliği taşıdığını belirterek, özel okullara ait araçların yalnızca kendi personelini ve öğretmenlerini taşıyabileceğini, ücret karşılığında öğrenci servis hizmeti sunamayacağını ifade etti.