Nisan sonu ile mayıs başı arasında çiçek açan Manisa Lalesi, kısa ömrü ve canlı renkleriyle her yıl doğaseverlerin ve fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor. Kırmızıdan sarıya farklı tonlara bürünen bu zarif çiçekler, Spil Dağı’nın zengin bitki örtüsü arasında adeta bir tabloyu andırıyor. MAFOD’un düzenlediği etkinlik kapsamında fotoğrafçılar, bu özel anları objektifleriyle belgeleyerek Manisa’nın doğal mirasına katkı sundu.

Etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan MAFOD Başkanı Nazmi Çaykara, “Spil Dağı, dört mevsim sunduğu görsel zenginlikle sadece doğaseverleri değil, fotoğraf sanatçılarını da cezbediyor. Amacımız, Manisa Lalesi gibi kentin doğal değerlerini fotoğraf yoluyla görünür kılmak ve bu bölgeleri sanat aracılığıyla tanıtmak. Fotoğraf, artık sadece bireysel bir hobi değil, aynı zamanda şehirlerin kültürel hafızasını oluşturan güçlü bir anlatım dili haline geldi” dedi.

Çaykara ayrıca, etkinliğe katkı sunan Spil Dağı Milli Parkı Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, doğa ile sanatı buluşturan benzer organizasyonlara devam edeceklerinin altını çizdi.

Doğanın kalbinde yapılan yürüyüşler eşliğinde gerçekleştirilen fotoğraf çekimleri sırasında katılımcılar, hem endemik türleri yakından tanıma fırsatı buldu hem de çevre bilincini pekiştirdi. MAFOD’un bu girişimi, hem doğa sevgisinin yaygınlaşmasına hem de Manisa’nın doğal güzelliklerinin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sundu.

Bu tür etkinlikler, sadece doğanın korunmasına değil, aynı zamanda sürdürülebilir turizme ve kültürel farkındalığa da önemli bir destek sunuyor. MAFOD’un vizyoner yaklaşımı sayesinde Manisa Lalesi, bir kez daha sanatla buluşarak kalıcı bir iz bıraktı.