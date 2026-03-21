12 yılda 641 katlık artış

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, 2014 yılında yalnızca 40,2 megavat seviyesinde olan güneş enerjisi kurulu gücü, yaklaşık 12 yılda 641 kat artarak bugünkü seviyesine çıktı. 2013 yılında neredeyse sıfır olan kapasitenin her yıl katlanarak büyümesi dikkat çekti.

Toplam kurulu gücün beşte biri güneşten

Güneş enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payı da önemli ölçüde arttı. 2014 yılında binde 1 seviyesinde olan bu oran, 2026 yılı başında yüzde 20,9’a yükseldi. Böylece Türkiye’de toplam elektrik kurulu gücünün yaklaşık beşte biri güneş enerjisinden sağlanır hale geldi.

Elektrik üretiminde büyük sıçrama

Güneş enerjisinden elektrik üretimi de aynı dönemde hızlı yükseldi. 2014 yılında 17 gigavatsaat olan üretim, 2025 yılı sonunda 38 bin 69 gigavatsaate çıkarak sektörün geldiği noktayı ortaya koydu.

“2026 da rekor yılı olacak”

Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin yüksek güneş enerjisi potansiyeline dikkat çekerek, YEKA yarışmaları ve öz tüketim projeleriyle bu potansiyelin etkin şekilde değerlendirildiğini ifade etti. Bayraktar, 2025’in yenilenebilir enerjide rekor yılı olduğunu belirterek, 2026’nın da yeni rekorlara sahne olacağını söyledi.

Hedef: 120 bin megavat ve 80 milyar dolar yatırım

Türkiye’nin 2035 hedefleri kapsamında güneş ve rüzgar enerjisinde toplam 120 bin megavat kurulu güce ulaşılması planlanıyor. Bu hedef doğrultusunda, önümüzdeki yıllarda yaklaşık 80 milyar dolarlık yeni yatırımın hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Yenilenebilir enerji yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Türkiye, enerji arz güvenliğini güçlendirirken aynı zamanda temiz enerji dönüşümünde de önemli bir eşiği geride bırakmış oldu.