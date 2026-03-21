Türkiye’nin önemli geçiş noktalarından biri olan ve “kilit kavşak” olarak bilinen Kırıkkale’de öğle saatlerinden itibaren araç yoğunluğu dikkat çekti. Özellikle Kırıkkale-Ankara D200 ile Kırıkkale-Kayseri D765 kara yollarının kesiştiği bölgede trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Araçlar uzun kuyruklar oluştururken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Ana arterlerde trafik akışı yer yer yavaşlarken, yoğunluk havadan da görüntülendi. Bayram tatilini memleketlerinde veya turistik bölgelerde geçiren vatandaşların aynı saatlerde yola çıkması, yoğunluğun artmasında etkili oldu.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda polis ve jandarma ekipleri de sahadaki denetimlerini artırdı. Ekipler, sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için hem trafik akışını düzenledi hem de kurallara uyulması konusunda kontrollerini sıklaştırdı.