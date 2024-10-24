Profesyonel eğitimlerle desteklenen akademide kadınlar sektörde kalıcı bir yer edinmek için gerekli tüm donanıma sahip olacaklar. Başarıyla mezun olan adaylar, lojistik sektörünün öncü firmalarında istihdam edilecekler.

Mühendislik gücü, yenilikçi ve akıllı teknolojileriyle global arenada fark yaratan Ford Trucks, bu kez de ağır ticari sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya öncülük ediyor. Kadın Kamyon Şoför Akademisi’ni hayata geçiren Ford Trucks, sektörde cinsiyete dayalı önyargıları yıkmayı ve kadın istihdamını artırmayı hedefliyor. Bu girişim aynı zamanda sektörde yaşanan nitelikli şoför açığına çözüm bulmayı da amaçlıyor.

Kadın Kamyon Şoför Akademisi, Ford Trucks’ın “Her Yükte Birlikte” marka vaadini bir kez daha gösteriyor. Otokoç Otomotiv’in de desteği ile hayata geçirilen proje ile, güçlü bir eğitimden geçen kadın kamyon şoförlerini istihdama kazandırırken hem sektörü hem de müşterilerini daha verimli, sürdürülebilir ve cinsiyet eşitliğine dayalı bir geleceğe taşımayı hedefliyor.

Kadın Kamyon Şoför Akademisi’nin sektördeki etkisini vurgulayan Ford Trucks Pazarlama Lideri Emine Coşkun: “Ford Trucks olarak, Kadın Kamyon Şoför Akademisi ile sektördeki cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmayı ve kadınlara eşit fırsatlar sunmayı hedefliyoruz. Bu akademi, kadınların sektördeki varlıklarını güçlendirirken aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği yolunda önemli bir adım atmamızı sağlıyor. Kadınların artan temsiliyeti ile sektördeki nitelikli şoför açığını kapatma çabamız, sadece iş gücünü değil, toplumu da daha adil ve sürdürülebilir bir hale getirecek. Kadınların bu süreçteki başarısı, tüm sektörün gelişimine katkıda bulunacaktır. Bu dönüşümün parçası olarak kadınları desteklemekten büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.

Eğitim neleri kapsıyor?

Ford Trucks Kadın Kamyon Şoför Akademisi’nin eğitim programı için HED Akademi ile iş birliği yapıldı. E sınıfı ehliyetini ve tüm belgelerini tamamlayan kadın şoför adayları, profesyoneller tarafından titizlikle hazırlanan altı haftalık yoğun bir eğitim sürecinden geçecekler. Bu süreçte hem kamyon kullanımıyla ilgili teorik bilgilere hâkim olacaklar hem de pratik kazanacaklar, ayrıca ağır ticari araç sektörüne dair kapsamlı bilgiler de edinecekler.

Ford Trucks, kadın şoför adaylarına, eğitim sürecine başlamadan önce ehliyet alımlarında da destek sağlayacak. Kamyon şoförü olmak isteyen tüm kadınlar bu eğitim programına başvurabilecek.

Akademiyi başarıyla tamamlayan adaylar mezun olacak ve Ford Trucks’ın bu proje kapsamında iş birliği yaptığı Reysaş, Tet Global Lojistik, Nuh Beton, DSV gibi lojistik sektöründeki öncü firmalarda istihdam edilebilecekler.

Ford Trucks Kadın Kamyon Şoför Akademisi’ne katılmak isteyenler Ford Trucks websitesi ve 444 36 73- Ford Direkt hattı üzerinden başvuru yapabilecekler.