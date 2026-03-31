Milli takım, 1. torbadan katıldığı kura çekimi sonrası gruplarını ilk iki sırada tamamlaması durumunda 16-27 Haziran 2027 tarihleri arasında Belçika, Finlandiya, İsveç ve Litvanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek. Ev sahibi ülkeler organizasyona doğrudan katılacak ve eleme turu karşılaşmalarını H Grubu’nda oynayacak.
Kura sonucunda gruplar şu şekilde oluştu:
- I Grubu: Türkiye, Polonya, Karadağ, İsrail
- J Grubu: Hırvatistan, İspanya, Çekya, Bulgaristan
- K Grubu: Letonya, İtalya, Slovenya, Avusturya
- L Grubu: Slovakya, Sırbistan, Yunanistan, Hollanda
- M Grubu: Ukrayna, Fransa, Büyük Britanya, Lüksemburg
- N Grubu: Portekiz, Almanya, Macaristan, Danimarka
Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri, milli takımın zorlu bir grupta yer aldığını ancak takımın genç ve deneyimli oyunculardan oluşan kadrosuyla şampiyona yolunda güçlü bir mücadele vereceğini belirtti.