Milli takım, 1. torbadan katıldığı kura çekimi sonrası gruplarını ilk iki sırada tamamlaması durumunda 16-27 Haziran 2027 tarihleri arasında Belçika, Finlandiya, İsveç ve Litvanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek. Ev sahibi ülkeler organizasyona doğrudan katılacak ve eleme turu karşılaşmalarını H Grubu’nda oynayacak.

Kura sonucunda gruplar şu şekilde oluştu:

I Grubu: Türkiye, Polonya, Karadağ, İsrail

J Grubu: Hırvatistan, İspanya, Çekya, Bulgaristan

K Grubu: Letonya, İtalya, Slovenya, Avusturya

L Grubu: Slovakya, Sırbistan, Yunanistan, Hollanda

M Grubu: Ukrayna, Fransa, Büyük Britanya, Lüksemburg

N Grubu: Portekiz, Almanya, Macaristan, Danimarka

Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri, milli takımın zorlu bir grupta yer aldığını ancak takımın genç ve deneyimli oyunculardan oluşan kadrosuyla şampiyona yolunda güçlü bir mücadele vereceğini belirtti.