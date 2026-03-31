Kampanya kapsamında seçilecek şanslı taraftar, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda benzersiz ayrıcalıklar kazanacak. Ödüller arasında çift kişilik bilet, saha kenarından maç izleme imkânı ve maç sırasında stadyumun dev ekranında yer alma fırsatı bulunuyor.

Ruffles, profesyonel futbolcuların performanslarıyla ödüllendirildiği dünyada, taraftarların da takdir edilmeyi hak ettiğini vurguluyor. Kampanya kapsamında internet sitesi üzerinden, “En ilham verici cevap” sorusunu en etkileyici şekilde yanıtlayan kişi, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco Stadı’nda gerçekleşecek bir Dünya Kupası maçında bu ayrıcalıklardan faydalanacak.

Ruffles yetkilileri, “Varsa Ruffles, maça varız” sloganıyla taraftarları, Dünya Kupası coşkusuna daha yakın ve özel bir şekilde dahil etmeyi hedeflediklerini belirtti.