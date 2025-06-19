Maçın ilk dakikalarında hücumda etkili bir performans sergileyen milliler, ilk periyodu 23-22 önde kapattı. İkinci çeyrekte savunmada da direnç koyan Türkiye, soyunma odasına 44-36’lık avantajla gitti. Üçüncü periyotta da skor üstünlüğünü sürdüren milliler, son 10 dakikaya 54-48 önde girdi.

Ancak son periyotta Fransa, yıldız oyuncusu Salaun’un etkili performansıyla oyunun kontrolünü ele aldı. 22 sayı kaydeden Salaun, takımını geri döndürürken; Ayayi (14 sayı) ve Rupert (10 sayı) da galibiyette önemli rol oynadı. Türkiye ise özellikle son bölümde sayı üretmekte zorlandı. Kritik anlarda top kayıpları ve kaçan serbest atışlar mağlubiyeti getirdi.

Türkiye adına en skorer isim 20 sayıyla McCowan olurken, kaptan Olcay Çakır Turgut da 18 sayıyla etkili bir performans ortaya koydu. Sevgi Uzun 8, Gökşen Fitik ise 8 sayıyla katkı verdi.

Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki milliler, turnuvadaki ikinci maçını kazanarak grup aşamasında avantaj yakalamak istiyor. Grubun zorlu geçeceği bu performansla bir kez daha ortaya konulmuş oldu.

Türkiye, moral bozmadan yoluna devam etmeye kararlı. Takım, kalan grup maçlarında hem savunma hem de oyun kontrolü açısından daha istikrarlı bir görüntü sergilemeyi hedefliyor.