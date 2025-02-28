Bu duruma sert tepki gösteren Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu işin peşini bırakmayacağım! Babamın adını ağzına alma sen yeğen! Babamın hesabından uzak dur!" ifadelerini kullandı. Ardından da ağabeyi Timur Turanbayburt ile birlikte mahkemeye başvurarak Ferdi Tayfur’un tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanması talebinde bulundu.

Mahkemeden Tedbir Kararı

Tuğçe Tayfur, sürecin ilk aşamasında önemli bir karar alındığını duyurdu. Mahkeme, Ferdi Tayfur’un tüm fikri ve sinai haklarına tedbir koyarak, şarkılarının satılamayacağını ve ticari gelir elde edilmesine izin verilmeyeceğini bildirdi. Tuğçe Tayfur, bu gelişmeyi "Bu daha başlangıç. Adalet er ya da geç tecelli eder. Allah var, gam yok" sözleriyle değerlendirdi.

Mahkeme sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu olurken, Tayfur ailesindeki bu miras anlaşmazlığının uzun süreceği öngörülüyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği bu davada, yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.