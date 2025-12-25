“Rağbet edilen, bol lütuf ve ihsan gecesi” anlamına gelen Regaip Kandili, Müslümanlar için Allah’a yönelmenin ve kalpleri arındırmanın önemli geceleri arasında yer alıyor. Bu gece, geçmişin muhasebesini yapma ve yeni bir manevî başlangıç yapma vesilesi olarak görülüyor.

Regaip Kandili’nde Hangi İbadetler Yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler belirli bir şekille sınırlı değil. Ancak bu mübarek gecenin şu ibadetlerle ihya edilmesi tavsiye ediliyor:

Tövbe ve istiğfar edilmesi

Kur’an-ı Kerim okunması ve anlamı üzerinde tefekkür edilmesi

Nafile namazlar (tesbih namazı, hacet namazı gibi) kılınması

Salavat-ı şerife getirilmesi

İmkânı olanlar için oruç (kandil gününde veya ertesi gün)

Sadaka verilmesi, ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesi

Regaip Kandili’nde Okunabilecek Dualar

Bu gece yapılacak duaların samimi olması esastır. Diyanet kaynaklarında yer alan ve Regaip Kandili’nde sıkça okunan bazı dualar şunlardır:

“Allahümme bârik lenâ fî recebe ve şa‘bân ve belliğnâ ramazân.”

“Allah’ım! Receb ve Şaban aylarını bizler için mübarek kıl, bizi Ramazan’a ulaştır.”

İstiğfar Duası (Seyyidü’l-İstiğfar):

“Allah’ım! Sen benim Rabbimsin, Senden başka ilah yoktur… Günahlarımı bağışla. Şüphesiz günahları bağışlayan yalnız Sensin.”

Salavat-ı Şerife:

“Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed.”

Ayrıca İhlas, Felak, Nas, Kadir ve Ayetel Kürsi surelerinin okunması da tavsiye ediliyor.

Camilerde Kandil Programları Yapılacak

Yurt genelindeki camilerde bu gece yatsı namazı öncesi ve sonrasında mevlid-i şerifler, Kur’an tilavetleri ve toplu dualar gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, cemaatle kılınacak namazların ardından Regaip Kandili’ni ihya edecek.

Üç Ayların Manevî İklimi Başlıyor

Regaip Kandili ile birlikte üç aylar resmen başlamış olacak. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu dönem, Müslümanlar için ibadetlerin arttığı, manevî hassasiyetlerin güçlendiği özel bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor.

Dualar Tüm İslam Âlemi İçin

Bu mübarek gecede yapılacak dualarda; savaş, zulüm ve yoksullukla mücadele eden mazlum coğrafyalar da unutulmayacak. Barış, huzur ve adalet temennileri semaya yükselecek.