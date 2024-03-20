Fenerbahçe'nin efsane milli futbolcularından Akşam Gazetesi yazarı Engin Verel: "Adamı tefe koyarlar. Diyelim ki aldın, uygulayamazsın. Fenerbahçe sadece kongre üyelerinin ve kulübü yönetenlerin değil, milyonların aidiyet duygusuyla bağlı olduğu dev bir çınardır. 'Küme düşersek bırakmam, şampiyon yapıp öyle bırakırım' söylemi nasıl bir saçmalıktır. Fenerbahçe kongre üyeleri seni ikinci ligde şampiyon olasın diye seçmedi. İkinci ligde Fenerbahçe formasını koysa şampiyon olur. Sana ihtiyaç yok." ifadelerini kullandı.

Verel ayrıca: "Hadi paran var, kulübün böyle bir uygulama nedeniyle uğrayacağı mali kayıpları karşılarsın. Ama manevi hasarı telafi etmeye kimsenin gücü yetmez. O yüzden böyle hiçbir zaman uygulayamayacağın sözlerle ortamı daha da germe. Bir şampiyonluk uğruna ortalığı yangın yerine çevirmek kimseye fayda getirmez." dedi.

Ali Verel sözlerini: "Daha önce bu camialar çok daha uzun süre şampiyon olamadı, kimse bunun için küçülmedi. İtibar kaybetmedi. Kulüplere ve spora itibar kaybettiren asıl olaylar şampiyonluk hırsıyla bu güzel oyuna verilen zarardır. Fenerbahçe'nin küme düşmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Böyle popüler girişimlere gerek yok." şeklinde sürdürdü.

Verel son olarak: "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olup bitenlerden sonra kulübü ligden çekmekle tehdit ediyor. Hepimiz biliyoruz ki böyle bir genel kurulun ilkinde çoğunluk sağlanamaz, ikincisini de 3-5 bin kişi ciddiye alır. Fenerbahçe'nin 60 bin kongre üyesi var. 3-5 bin kişinin katılımıyla böyle bir karar verilemez." dedi.