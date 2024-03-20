Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde "Boğaziçi Üniversitesi Geleneksel Ramazan İftarı" etkinliği gerçekleştirildi. BİSAK'tan yapılan açıklamaya göre, 2014'ten beri düzenlenen iftar programı bu yıl da üniversitenin Güney Kampüsü'nde organize edildi.

Üniversite tarihindeki en kalabalık iftar organizasyonlarından biri olarak kaydedilen etkinliğe, öğrenciler ve akademisyenlerin de yer aldığı 3 bini aşkın kişi katıldı.

İftarın ardından katılımcılar cemaatle akşam namaz kıldı, toplu dua etti.