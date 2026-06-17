Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde sarı-lacivertliler, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk karşılaşmayı 21-22 Temmuz tarihlerinde Kadıköy'de oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 28-29 Temmuz tarihlerinde Polonya'da gerçekleştirilecek.



Gornik Zabrze'nin geçen sezonki performansı

Polonya ekibi Gornik Zabrze, 2025-2026 sezonunu 56 puanla averajla 3. bitirdi. Polonya Kupası'nda ise finalde Rakow'u 2-0 mağlup ederek 54 yıl sonra Polonya Kupası'nı müzesine götürdü. Kariyerinde Galatasaray ve Antalyaspor formaları da giyen Alman forvet Lukas Podolski de sezonu Zabrze ekibinde tamamladı.

Ligde son şampiyonluğunu 1987-1988 sezonunda elde eden Gornik Zabrze'nin Ekstraklasa'da 14 şampiyonluğu bulunuyor. Gornik Zabrze, Avrupa kupalarında son olarak 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi elemelerinde boy gösterdi.

Takımı çalıştıran Teknik Direktör Michal Gasparik, Fenerbahçe ile daha önce 2 kez karşılaştı. 2023-2024 sezonunda Slovak ekibi Spartak Trnava'yı çalıştırırken, sarı-lacivertlilerle grup aşamasında oynadığı 2 maçta da mağlubiyet yaşadı.



Polonya takımlarıyla 4 maç yaptı

Fenerbahçe, Polonya takımlarıyla daha önce 4 maç yaptı. Sarı-lacivertliler, 70'li yıllarda Ruch Chorzow ile iki farklı turnuvada eşleşti ve rakibine karşı 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.