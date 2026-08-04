Edinilen bilgilere göre, şirket yeni alkol tedarikini durdurdu ve mevcut stoklar tükendiğinde alkollü içki satışı tamamen sona erecek. Konuya ilişkin şirketten ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Rekabet Kurumu ve ilgili resmi mercilerin onayının ardından CarrefourSA'nın kontrolü A101'in çatı şirketi Aydın Grup'a geçti. Devir işleminin resmileşmesinin ardından market zincirinin ürün politikasıyla ilgili önemli bir iddia kamuoyunun gündemine taşındı.

Perakende sektöründe dengeleri değiştiren CarrefourSA satın almasıyla A101'in sahibi Ahmet Yaşar Aydın iş dünyasında dikkatleri üzerine çekerken, aile cephesinde farklı bir ekonomik tablo konuşuluyor. Aydın'ın kayınpederi ve Zorlu Holding'in kurucusu Ahmet Nazif Zorlu'nun, özellikle Vestel tarafında yaşanan finansal sıkıntılar nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiği belirtiliyor. Son dönemde kamuoyuna yansıyan iddialarda, grubun borçluluğunu azaltmak ve finansal yapısını güçlendirmek amacıyla bazı varlık satışlarının gündeme gelebileceği, bu kapsamda Zorlu Center'ın da olası satış seçenekleri arasında değerlendirildiği öne sürülüyor. Ancak Zorlu Holding tarafından Zorlu Center'ın satışına ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Böylece aynı aile içinde bir tarafta perakende sektörünün en büyük satın almalarından biriyle büyüyen bir şirket, diğer tarafta ise finansal yeniden yapılanma iddialarıyla gündeme gelen bir holding dikkat çekiyor.

Yeni alkol tedariki durdurulduğu öne sürüldü

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CarrefourSA'nın alkollü içecek tedarikini durdurduğunu ileri sürdü. İddiaya göre, mağazalarda bulunan mevcut stoklar satıldıktan sonra yeni alkol ürünleri raflara gelmeyecek ve zincirde alkollü içki satışı sona erecek.

Söz konusu iddia kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, CarrefourSA veya yeni sahibi Aydın Grup tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Satışın ardından ilk büyük değişiklik iddiası

CarrefourSA'nın devri, Türkiye perakende sektöründe son yılların en büyük satın alma işlemlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Devir sonrasında şirketin ürün portföyü ve mağaza konseptinde değişiklikler yapılabileceği yönünde beklentiler bulunurken, alkol satışının sonlandırılacağı iddiası bu kapsamda öne çıkan ilk gelişme oldu.

Aydın Grup kimdir?

A101'in çatı şirketi olan Aydın Grup'un çoğunluk hisseleri Aydın ailesine ait bulunuyor. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Ahmet Yaşar Aydın yürütüyor. Grup, Türkiye genelindeki binlerce A101 mağazasının yanı sıra CarrefourSA'nın da yeni hakim ortağı konumuna geldi.

Resmi açıklama henüz yapılmadı

CarrefourSA mağazalarında alkollü içki satışının tamamen sona erip ermeyeceği konusunda nihai durumun, şirket yönetiminden yapılacak resmi açıklamayla netlik kazanması bekleniyor.