Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmit Körfezi'nde sürdürülen dip çamuru temizliği çalışmasının dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olduğu vurgulandı. Açıklamada, çalışmanın tüm aşamalarının bilimsel temellere dayandığı belirtilerek, sürecin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Kocaeli Üniversitesi'nin koordinasyonunda yürütüldüğü ifade edildi.

"Dip çamuru tehlikesiz atık olarak sınıflandırıldı"

Bakanlık, haberde yer alan iddiaların aksine Körfez'den çıkarılan dip çamurunun yapılan analizler sonucunda "Tehlikesiz Atık" olarak nitelendirildiğini açıkladı. Bu nedenle çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturduğu yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"Dere yataklarına değil, çorak alana depolanıyor"

Açıklamada ayrıca, dip çamurlarının dere yataklarına döküldüğü yönündeki iddialar da reddedildi. Bakanlık, söz konusu malzemenin dere yataklarına değil, orman vasfını yitirmiş çorak bir alana depolandığını bildirdi.

Depolama çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu alanın rehabilite edilerek ağaçlandırılacağı ve yeniden orman ekosistemine kazandırılacağı kaydedildi.

"İddialar tamamen yalandır"

Bakanlık açıklamasında, "Sözcü Gazetesi'nde bugün yer alan 'İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliğine' ilişkin iddialar tamamen yalandır" ifadelerine yer verilirken, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklamanın yapıldığı belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği çalışmalarının bilimsel denetim altında sürdürüldüğünü ve projenin çevresel iyileştirme hedefleri doğrultusunda devam ettiğini vurguladı.