Genel kurulda 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, kulübün 38. başkanı olarak Ali Koç’tan koltuğu devraldı. Eski başkan Ali Koç ise 12 bin 68 oyda kalarak seçim yarışını ikinci sırada tamamladı.

Seçim sonrası ilk işlem gününe 13,28 liradan başlayan Fenerbahçe hisseleri, gün içinde artan satış baskısıyla değer kaybetti. Saat 10:19 itibarıyla hisseler 12,81 liraya gerilerken, gün içi en düşük 12,62 lira, en yüksek ise 13,35 lira seviyeleri görüldü. Analistler, seçim sonrasındaki belirsizlik ve yeni yönetimin atacağı adımların yatırımcılar tarafından yakından izlendiğini belirtiyor.

Öte yandan, Koç Holding hisseleri (KCHOL) aynı saatlerde yaklaşık yüzde 3 oranında yükseliş kaydetti. Uzmanlar, holding hisselerinde artışın, şirketin güçlü mali performansı ve yatırımcı güveninin devam etmesiyle ilişkili olduğunu ifade ediyor.

Borsa uzmanları, Fenerbahçe hisselerindeki düşüşün kısa vadeli tepki satışlarından kaynaklanabileceğini, uzun vadede kulüp yönetiminin atacağı adımların fiyat üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. Aynı şekilde, Koç Holding hisselerinin yükselişinin de şirketin mevcut performansı ve piyasa beklentileri doğrultusunda şekillendiği değerlendiriliyor.

Günlük işlemlerde Fenerbahçe ve Koç Holding hisseleri, yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, borsa gözlemcileri önümüzdeki haftalarda hareketliliğin artabileceğine dikkat çekiyor.