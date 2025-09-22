Bu yıl 30 futbolcu, yılın en iyi oyuncusu unvanı için yarışacak. Listede Real Madrid’den Bellingham, Mbappé ve Vinícius Jr., Barcelona’dan Lamine Yamal, PSG’den ise dokuz oyuncu öne çıkıyor. Geçen yılın sahibi Rodri ise sakatlığı nedeniyle listede yer almıyor. Özellikle Barcelona’nın genç yeteneği Lamine Yamal, ödülü kazanması halinde 19 yaşında tarihe geçecek.

Genç yetenekler arasında dikkat çeken bir diğer isim ise milli futbolcu Kenan Yıldız oldu. Juventus ve Milli Takım oyuncusu, 21 yaş altı futbolcuların yarıştığı Kopa Trophy’nin 10 kişilik aday listesinde yer alıyor. Listede Lamine Yamal, Désiré Doué, João Neves ve Pau Cubarsí gibi genç yıldızlar da bulunuyor.

2025 Ballon d'Or adayları arasında öne çıkan isimler şunlar: Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Jude Bellingham, Désiré Doué, Denzel Dumfries, Serhou Guirassy, Erling Haaland, Viktor Gyökeres, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Robert Lewandowski, Alexis Mac Allister, Lautaro Martinez, Scott McTominay, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Joao Neves, Pedri, Cole Palmer, Michael Olise, Raphinha, Declan Rice, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Florian Wirtz, Vitinha, Vinícius Júnior, Virgil van Dijk ve Mohamed Salah.

Ballon d'Or 2025 töreni 22 Eylül akşamı gerçekleşecek ve futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

Ödül töreni, Tivibu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.