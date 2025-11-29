CELHA Hisselerine Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı

Açıklamaya göre CELHA.E payları için

01 Aralık 2025 seans başından itibaren 31 Aralık 2025 seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlem yapılması yasaklandı. Tedbir, hisse fiyatında son dönemde görülen olağanüstü volatilite nedeniyle devreye alındı.

BMSTL Hisselerine Brüt Takas Uygulaması

VBTS kapsamında bir diğer karar ise BMSTL.E için alındı. Hisse senedinde 01–31 Aralık 2025 tarihleri arasında brüt takas uygulanacak.

Ayrıca BMSTL için daha önce yürürlükte olan açığa satış ve kredili işlem yasağı da brüt takas süresince devam edecek.

VBTS Nedir?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi, piyasada aşırı fiyat hareketleri görülen paylarda yatırımcıyı korumak ve piyasa düzenini sağlamak amacıyla uygulanan geçici kısıtlamalardan oluşuyor. Bu kapsamda açığa satış yasağı, kredili işlem yasağı veya brüt takas gibi tedbirler devreye alınabiliyor.