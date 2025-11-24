Günün ilk bölümünde dalgalı bir görünüm sergileyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,59 puan düşüş kaydetti. İşlem hacmi ise 59,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Sektör endeksleri incelendiğinde, bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi ise yüzde 0,8 oranında değer kazandı. En çok yükselen sektör yüzde 1,28 ile gıda içecek olurken, en fazla kayıp yaşayan sektör yüzde 2,2 ile madencilik oldu.

Yurt içi veriler piyasayı etkiledi

Türkiye’de açıklanan makroekonomik verilere göre Reel Kesim Güven Endeksi kasım ayında 100,8 seviyesinde sabit kaldı. Aynı dönemde imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise 0,2 puan artışla yüzde 74,4 seviyesine yükseldi.

Gözler ECB Başkanı Lagarde ve Dallas Fed verisinde

Analistler, günün geri kalanında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı açıklamaların ve ABD’de açıklanacak Dallas Fed imalat sanayi endeksinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puan destek, 11.000 ve 11.100 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.