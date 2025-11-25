AVTUR Hissesinde Bir Yatırımcıya Tedbir

SPK bültenine göre Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar AŞ (AVTUR) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 104 ve 107/1. maddelerini ihlal edebilecek nitelikte şüpheli faaliyetler tespit edildi.

Bu kapsamda işlem yasağı getirilen isim:

Hasan Güner MKK Sicil No: 46149188 İşlem Yasağı Süresi: 6 ay Uygulama Tarihi: 25 Kasım 2025 itibarıyla Dayanak Tebliğ Maddeleri: 5/1, 6/1



FRIGO Hisselerinde Üç Yatırımcıya Yasak

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi AŞ (FRIGO) pay piyasasında yapılan işlemlerle ilgili incelemelerde de piyasa bozucu faaliyet şüphesi tespit edildi. İnceleme sonucunda üç yatırımcıya geçici işlem yasağı uygulandı.

Yasak getirilen yatırımcılar:

Kenan Baran Teker — MKK Sicil No: 24959903

Yaşar Enes Yaşdağı — MKK Sicil No: 44932199

Zülal Yaşdağı — MKK Sicil No: 55845604

Her üç yatırımcı için de 25 Kasım 2025 tarihinden itibaren 6 ay işlem yasağı uygulanacak.

Tedbirin Hukuki Dayanağı

SPK’nın işlem yasağı kararları;

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 1., 101/1., 104. ve 107/1. maddeleri

ile

Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (V-101.1)

çerçevesinde alındı.

SPK’nın AVTUR ve FRIGO hisselerinde aldığı bu tedbirler, piyasada şeffaflık ve güven ortamının korunmasına yönelik önemli adımlar arasında yer alıyor. Geçici işlem yasakları, piyasada yatırımcıların menfaatlerini korumak adına uygulamaya konuldu.