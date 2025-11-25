AVTUR Hissesinde Bir Yatırımcıya Tedbir
SPK bültenine göre Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar AŞ (AVTUR) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 104 ve 107/1. maddelerini ihlal edebilecek nitelikte şüpheli faaliyetler tespit edildi.
Bu kapsamda işlem yasağı getirilen isim:
-
Hasan Güner
-
MKK Sicil No: 46149188
-
İşlem Yasağı Süresi: 6 ay
-
Uygulama Tarihi: 25 Kasım 2025 itibarıyla
-
Dayanak Tebliğ Maddeleri: 5/1, 6/1
-
FRIGO Hisselerinde Üç Yatırımcıya Yasak
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi AŞ (FRIGO) pay piyasasında yapılan işlemlerle ilgili incelemelerde de piyasa bozucu faaliyet şüphesi tespit edildi. İnceleme sonucunda üç yatırımcıya geçici işlem yasağı uygulandı.
Yasak getirilen yatırımcılar:
-
Kenan Baran Teker — MKK Sicil No: 24959903
-
Yaşar Enes Yaşdağı — MKK Sicil No: 44932199
-
Zülal Yaşdağı — MKK Sicil No: 55845604
Her üç yatırımcı için de 25 Kasım 2025 tarihinden itibaren 6 ay işlem yasağı uygulanacak.
Tedbirin Hukuki Dayanağı
SPK’nın işlem yasağı kararları;
-
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 1., 101/1., 104. ve 107/1. maddeleri
ile
-
Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (V-101.1)
çerçevesinde alındı.