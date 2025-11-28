Manipülatif İşlemler Yatırımcıları Zarara Uğrattı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen operasyon kapsamında, borsa manipülatörlüğü yapan bir şebeke çökertildi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şebekenin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları ışığında Uşak Seramik hisselerinde olağanüstü fiyat ve miktar değişimlerine neden olduğu belirlendi. Şüphelilerin, sosyal medya paylaşımlarıyla hisse fiyatlarını yapay olarak artırıp düşürerek yatırımcıları zarara uğrattıkları tespit edildi.

Eş Zamanlı Operasyonla 6 Şüpheli Yakalandı

İstanbul ve Diyarbakır’da belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülürken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Yetkililer, benzer manipülatif işlemlerle mücadele kapsamında denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüleceğini açıkladı.

Borsa Yatırımcıları İçin Uyarı

Uzmanlar, yatırımcıları sosyal medya üzerinden yapılan spekülatif hisse paylaşımlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri doğrultusunda, piyasa manipülasyonu yapan kişiler hakkında ciddi cezai yaptırımlar uygulanabiliyor.