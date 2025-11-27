Şirket Payları Geri Alındı

Birçok şirket, kendi paylarını belirli fiyat aralıklarından geri alarak sermaye yapısını güçlendirmeye devam ediyor:

AKFIS: 50.000 adet pay, 21,46 – 21,54 TL aralığında geri alındı.

AKFGY: 800.000 adet pay, 2,69 – 2,70 TL aralığında geri alındı.

AKFYE: 15.000 adet pay, 16,96 – 16,97 TL aralığında geri alındı.

ENERY: 7.200.000 adet pay, 10,56 – 11,26 TL aralığında geri alındı.

ESCAR: 260.000 adet pay, 19,72 – 20,00 TL aralığında geri alındı.

ENDAE: 2.000.000 adet pay, 16,00 TL’den geri alındı.

GEDZA: 5.000 adet pay, 25,60 TL’den geri alındı.

GIPTA: 25.000 adet pay, 60,64 TL’den geri alındı.

HRKET: 25.000 adet pay, 67,85 – 68,60 TL aralığında geri alındı.

LKMNH: 23.000 adet pay, 15,20 – 15,28 TL aralığında geri alındı. Borsada kârlılık daralmaları yavaşlıyor: Üçüncü çeyrek bilançoları dipten dönüş sinyali verdi İçeriği Görüntüle

MEGMT: 205.000 adet pay, 42,54 – 42,90 TL aralığında geri alındı.

MAVI: 157.458 adet pay, 38,14 – 38,20 TL aralığında geri alındı.

NTHOL: 75.000 adet pay, 48,32 – 48,40 TL aralığında geri alındı.

OFSYM: 49.524 adet pay, 59,00 – 60,00 TL aralığında geri alındı.

PNLSN: 6.000 adet pay, 38,66 – 38,94 TL aralığında geri alındı.

Büyük Satış İşlemleri

Bazı şirketlerde önemli pay devirleri ve satış işlemleri gerçekleştirildi:

BAHKM: Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bahadır 2.937 adet payını 60,00 – 61,25 TL’den satarak şirket sermayesindeki payını %63,33’e düşürdü.

BAHKM: Sezai Bahadır, 450.000 adet payı 57,00 TL’den Borsa dışı Serkan Bahadır’a devretti.

FRIGO: Merill Lynch International, 2.321.396 adet alış ve 3.899.613 adet satış işlemi yaptı, şirket sermayesindeki payı %4,29’a geriledi.

MARMR: Ahmet Ertuğrul Bitlis 17.458.813 adet, Ahmet Faik Bitlis 6.013.828 adet, Mehmet Emin Bitlis 17.458.813 adet ve Fatma Nilgün Kasrat 6.459.527 adet pay satarak şirket sermayesindeki paylarını sırasıyla %20,96, %7,22, %20,96 ve %7,76’ya düşürdü.

RODRG: Huriye Küçükdoğan 41.355 adet payını 20,34 – 20,80 TL aralığında satarak şirket sermayesindeki payını %0,76’ya düşürdü.

TCKRC: Serkan Malkoç 4.000.000 adet payı 50,00 TL’den satarak şirket sermayesindeki payını %19,18’e indirdi.

UNLU: Mahmut Levent Ünlü 3.500.000 adet pay satarak payını %52,48’e düşürdü.

YBTAS: Votorantim Çimento 23.500 adet pay satışıyla şirket sermayesindeki payını %80,74’e indirdi.

Önemli Alım İşlemleri

Bazı yönetim kurulu üyeleri ve şirketler, paylarını artırmaya devam ediyor:

REEDR: Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral, 750.000 adet C grubunu 7,40 – 7,43 TL fiyat aralığında alarak payını %24,65’e yükseltti.

TRGYO: Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, 162.375 adet payı 70,98 TL’den alarak payını %39,73’e çıkardı.

TEHOL: Tera Portföy, 26.314.858 adet pay alımı ve 6.996.214 adet pay satışı gerçekleştirdi, şirket sermayesindeki payı %15,84’e yükseldi.

Borsa İstanbul’da pay alım-satım hareketleri yatırımcılar için önemli sinyaller veriyor. Özellikle geri alımlar ve yönetim kurulu üyelerinin gerçekleştirdiği işlemler, şirketlerin gelecekteki performansına dair ipuçları sunuyor. Yatırımcılar bu verileri değerlendirerek stratejilerini güncelleyebilir.