Onaylanan artırımlar hem bedelsiz hem bedelli hem de birleşme yoluyla gerçekleştirilecek işlemlerden oluşuyor.
Onay verilen sermaye artışları ve şirket bazlı detaylar şöyle:
Oba Makarnacılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.
-
Mevcut sermaye: 479.421.759 TL
-
Yeni sermaye: 2.876.530.554 TL
-
Artırım türü: 2.397.108.795 TL bedelsiz (iç kaynaklardan)
-
Oran: %500
Oba Makarnacılık, iç kaynaklardan karşılanan yüksek oranlı bedelsiz artışla sermayesini 2,87 milyar TL’ye çıkaracak.
Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
-
Mevcut sermaye: 363.000.000 TL
-
Yeni sermaye: 2.178.000.000 TL
-
Artırım türü: 1.815.000.000 TL bedelsiz
-
Oran: %500
Efor Yatırım, sermayesini 2,17 milyar TL’ye yükseltiyor.
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.
-
Mevcut sermaye: 100.000.000 TL
-
Yeni sermaye: 1.000.000.000 TL
-
Artırım türü: 900.000.000 TL bedelsiz
-
Oran: %900
Aztek Teknoloji, dikkat çeken yüksek oranlı artırımla sermayesini 1 milyar TL’ye çıkaracak.
Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.
-
Mevcut sermaye: 7.849.206 TL
-
Yeni sermaye: 11.320.341 TL
-
Artırım türü: 3.471.135 TL birleşme yoluyla
Senkron Siber Güvenlik, birleşme sonrası sermayesini 11,3 milyon TL’ye yükseltecek.
Big Medya Teknoloji A.Ş.
-
Mevcut sermaye: 19.559.175 TL
-
Yeni sermaye: 33.811.731,62 TL
-
Artırım türü: 14.252.556,62 TL birleşme yoluyla
Şirketin yeni sermayesi 33,8 milyon TL olacak.
Lydia Holding A.Ş.
-
Mevcut sermaye: 208.000.000 TL
-
Yeni sermaye: 351.991.313,99 TL
-
Artırım türü: 143.991.313,99 TL birleşme yoluyla
Lydia Holding sermayesini 351,9 milyon TL’ye çıkarıyor.
Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.
-
Mevcut sermaye: 170.000.000 TL
-
Yeni sermaye: 322.274.085,57 TL
-
Artırım türü: 152.274.085,57 TL birleşme yoluyla
Ard Grup’un sermayesi 322,2 milyon TL’ye yükselecek.
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
-
Mevcut sermaye: 293.700.000 TL
-
Yeni sermaye: 545.854.434,99 TL
-
Artırım türü: 252.154.434,99 TL birleşme yoluyla
Adra GYO’nun yeni sermayesi 545,8 milyon TL olacak.
Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
-
Mevcut sermaye: 195.000.000 TL
-
Yeni sermaye: 721.500.000 TL
-
Artırım türü: 526.500.000 TL bedelsiz (kâr payından)
-
Oran: %270
Ahes GYO, kâr payından yapılacak bedelsiz artırımla sermayesini 721,5 milyon TL’ye çıkaracak.
İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.
-
Mevcut sermaye: 59.062.500 TL
-
Yeni sermaye: 177.187.500 TL
-
Artırım türü:
-
59.062.500 TL bedelli
-
59.062.500 TL bedelsiz
İzmir Fırça hem bedelli hem bedelsiz artışla sermayesini 177,1 milyon TL’ye yükseltecek.
-
SPK’nın Sermaye Artırımı Kararları Borsa İstanbul’da Yakından İzleniyor
Sermaye artırımı açıklamaları, ilgili şirket paylarında işlem hacmini artırırken yatırımcılar özellikle bedelsiz artırım oranlarına odaklanıyor. SPK'nın 10 şirketi kapsayan bu onayları, Borsa İstanbul’da önemli hareketlilik yaratması beklenen gelişmeler arasında değerlendiriliyor.