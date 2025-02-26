Fenerbahçe, küpaya grup aşamasından başlarken, ilk iki haftada Kasımpaşa ve Erzurumspor FK'yi mağlup ederek 6 puan topladı. Averajla liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK karşısında da kaybetmeden adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.

Kupada Üçüncü Randevu

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Türkiye Kupası tarihinde şimdiye kadar iki kez karşılaştı. 2003-2004 sezonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ismiyle kupada müadele eden rakibini 3-0'lık skorla eleyen Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ise son 16 turunda Gaziantep FK'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Bu sezon Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Kadıköy’de oynanan lig maçında da sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

Gaziantep FK'nın Kupa Serüveni

Kırmızı-siyahlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası’na 4. turdan dahil oldu ve Batman Petrolspor'u 1-0, 5. turda ise 52 Orduspor FK'yı 2-0 yenerek grup aşamasına yükseldi. Grubun ilk mücadelesinde İstanbulspor'u 4-0'lık net bir skorla geçen Gaziantep FK, ikinci maçında Göztepe’ye 1-0 kaybederek 3 puanda kaldı.

Fenerbahçe'nin Yenilmezlik Serisi

Süper Lig’de son olarak Galatasaray ile berabere kalarak 7 maçlık galibiyet serisini kaybeden Fenerbahçe, toplamda ise son 16 resmi mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Son mağlubiyetini 11 Aralık 2024’te Athletic Bilbao karşısında alan Jose Mourinho’nun ekibi, bu süreçte 11 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertliler, bu periyotta 39 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

Gaziantep FK, Evinde Zorlu Bir Rakip

Gaziantep FK, bu sezon iç sahada etkili bir performans sergileyerek dikkatleri çekti. Sahasında oynadığı 12 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlı ekip, 24 puan topladı. Evinde oynadığı mücadelelerde 15 gol atan Gaziantep FK, kalesinde ise sadece 6 gol görerek iç sahada en az gol yiyen takım olma unvanını elde etti.

Maçın Hakemi Yasin Kol

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çavuş yaparken, dördüncü hakem olarak Melih Kurt görev alacak.

Saat 16.00’da Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda başlayacak olan bu kritik mücadelede Fenerbahçe, alacağı sonuçla adını çeyrek finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor.