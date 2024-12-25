Yapılan resmi açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen 2025 yılı net asgari ücretinin 22.104 TL olduğu belirtilerek, "Yüzde 30'luk artış oranıyla belirlenen bu ücret, çalışanlarımız ve ülkemiz için hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. Ancak bu artışın, bazı işletmeler tarafından bahane edilerek maliyetlerin üzerinde fahiş fiyat artışlarına dönüştürülmek istenebileceğine dikkat çekildi.

"Fırsatçılara Göz Açtırılmayacak"

Ticaret Bakanlığı, bu tür fiyatlama davranışlarına karşı alınacak önlemleri şu şekilde sıraladı:

Denetimler Artıyor: Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İl ve İlçe Ticaret Müdürlükleri ile Tarım Müdürlükleri ortak çalışarak, piyasada fiyat artışlarını yakından takip edecek. Vatandaş İhbarları Önemli: Açgözlü işletmelere karşı vatandaşların da desteği istendi. Şikayetlerin Ticaret Bakanlığı’na bildirilmesi halinde hızlı bir şekilde inceleme başlatılacağı vurgulandı. Cezalar Katlanıyor: 2025 başında yeniden değerleme oranıyla (%43,93) artırılacak cezalar, fırsatçılara en ağır yaptırımları getirecek.

"Maliyet İşçilikle Sınırlı Değil"

Bakanlık, asgari ücret artışını fırsata çevirerek, fiyatlarını aynı oranla artırmaya çalışan işletmelere de dikkat çekti. Açıklamada, işçilik maliyetinin toplam maliyetin sadece bir bölümü olduğu vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

“Asgari ücret ocak ayının sonunda ödenecektir. İşletmelerin, asgari ücret artışını gerekçe göstererek fiyatları aynı oranda artırması tamahkarlık ve tüketiciye zarar verme niyetidir.”

Vatandaşa Çağrı: "Tamahkarlığı Bildirin"

Ticaret Bakanlığı, tüketicilere mağduriyet yaşamamaları için bilinçli hareket etme çağrısında bulundu. Fahiş fiyat artışı yapan işletmelerin mutlaka şikayet edilmesi gerektiği belirtilerek, "Bu uygulamalara karşı birlikte mücadele edeceğiz" denildi.

2025 yılı itibarıyla fırsatçılara göz açtırılmayacağı, fahiş fiyat artışlarına karşı sert ve caydırıcı cezaların devreye gireceği vurgulanarak, tüketicilerin bu konuda duyarlı olması istendi.