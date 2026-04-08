2010 yılından bu yana kesintisiz olarak iktidarda olan Fidesz Partisi Başkanı ve Başbakan Viktor Orbán; ülke genelindeki yüksek enflasyon, düşük ücretler, bozuk sağlık sistemi ve aşırı yolsuzluklar gibi birçok sorunun gölgesinde seçime hazırlanıyor.

Üst üste 4 kez (2010, 2014, 2018, 2022) seçimleri kazanmış olmasına rağmen Viktor Orbán, son belediye seçimlerinde başta başkent Budapeşte olmak üzere Pecs ve Szeged gibi genç nüfusun yaşadığı büyük şehirleri kaybetmişti. Bu sonucun neticesinde söylemlerinde yine seçmene korku empoze etse de argümanlarını değiştirdi. Seçmen profilinin orta yaş ve üstünün ağırlıklı olduğu Macaristan'da bu korku söylemlerinin, son parlamento seçimlerine de baktığımızda çok iyi işe yaradığını görüyoruz.

Viktor Orbán da yine seçim stratejisini bunun üzerine kurdu. Fakat önceki seçim propagandalarındaki göçmen krizi ve George Soros gibi söylemlerin yerini bu kez Ukrayna aldı. Seçmene, şayet seçilmemesi durumunda bir Ukrayna savaşının olacağını söyleyen Orbán, ülke genelinde önceki seçimlerdeki kadar yoğun bir destek görmüyor.

Tisza Partisi ve Magyar Péter Faktörü

Son belediye seçimlerinin sürpriz ismi Tisza Partisi ve Magyar Péter, bu seçimde muhalefetin Orbán karşısında birleştiği nokta konumunda. 12 Nisan seçiminin Fidesz Partisi ve Tisza Partisi arasında geçeceği aylar öncesinden belliydi ama kimse Tisza Partisi'nin seçim öncesi muhalefeti kendi etrafında birleştirebileceğini öngörmüyordu.

Magyar Péter ve Tisza Partisi bunu başardı. Son anketlerde de önde gözüken Magyar Péter, 12 Nisan'da 4 seçim sonrası Viktor Orbán'a parlamento seçim mağlubiyetini yaşatacak gibi gözüküyor. Ülkenin her yerinde mitingler düzenliyor. Her şehirde binlerce kişi onu dinlemeye geliyor ve on binlerce kişi de internet üzerinden canlı takip ediyor.

Son olarak 15 Mart'ta Budapeşte'de Kahramanlar Meydanı'nda görülmemiş bir kalabalığa hitap eden konuşması, aynı gün ve saatte Başbakan Orbán'ın Parlamento önündeki konuşmasını gölgede bıraktı. Magyar Péter, Kahramanlar Meydanı'ndaki konuşmasında özellikle Viktor Orbán'ın seçmeni savaşla tehdit ederek ve korkutarak iktidarını korumaya çalıştığını dile getirdi. Péter, Tisza Partisi'nin her türlü askeri angajmana ve savaşa kesinlikle karşı olduğunu açıkladı.

Kalkınma Bakanı Navracsics Tibor ile Görüşme

Seçim öncesinde Macaristan Kalkınma Bakanı Navracsics Tibor ile öğle yemeğinde bir araya geldik. Sayın Bakan ile yaklaşmakta olan parlamento seçimleri, Tapolca - Çanakkale ilişkileri, 7. YDSK Toplantısı ve Türk iş insanının Macaristan'daki sorunları gibi birçok konuyu görüştük.

2010-2014 arasında Başbakan Yardımcılığı (Viktor Orbán'ın yardımcısı) ve 2014 yılında Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulunmuş olan Navracsics Tibor, son dönemde yaşanan seçimlerin en rekabetçi olanına şahitlik ettiğimizi ve seçimin her iki taraf için zorlu geçeceğini söyledi. Tapolca şehrinin Çanakkale ile olan kardeş şehir ilişkisinde güzel işlere imza attığını belirten bakan, Tapolca'daki Kahramanlar Parkı'na Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'deki sözlerinin yazılı olduğu bir anıtın dikildiğini ifade etti.

Seçim Sonucuna Göre Türkiye - Macaristan İlişkileri

Stratejik ortağımız olan Macaristan ile siyasi dostluğumuz en üst seviyede devam ederken, ticari olarak da ETOK ve KEK toplantıları iki yılda bir karşılıklı olarak gerçekleştiriliyor. Türk yatırımcısının banka hesabı açamaması, nakliye belgelerinin yetersizliği, oturum, iş müsaadesi ve vize zorlukları gibi sorunlara rağmen Viktor Orbán'ın Türkiye'ye ve Türk dünyasına yakınlığı biliniyor. Orbán'ın kazanması halinde bu sorunların çözümünün olumlu seyredeceğine inanıyoruz.

Magyar Péter'in kazanması durumunda ise iki ülke arasındaki durumun çok fazla değişmeyeceğini, sadece ikili ilişkilerde mevcut düzeyin tekrar yakalanmasının zaman alacağını öngörüyoruz. Seçimin sonucu ne olursa olsun, kazananın her iki ülke insanı ve dostluğu olmasını diliyoruz.