Pekmezyan, dijital dönüşümün artık yalnızca büyük şirketlerin değil, rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir büyüme sağlamak isteyen KOBİ’ler için de kritik bir gereklilik olduğunu vurguladı.

40 yılı aşkın deneyimiyle yazılım ve teknoloji çözümleri geliştiren Link, KOBİ’lerin dijitalleşmesinin Türkiye ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Doğru planlanan dijital dönüşümün işletmelere maliyet kontrolü, süreçlerde hız ve değişen pazar koşullarına hızlı uyum gibi önemli avantajlar sağladığına işaret etti.

“KOBİ’ler ekonominin omurgası”

Link Genel Müdürü Murat Pekmezyan, KOBİ’ler için dijital dönüşümün stratejik bir gereklilik olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Dijital dönüşüm, KOBİ’ler için artık sadece bir teknoloji yatırımı değil, rekabet gücünü artırmanın, verimliliği yükseltmenin ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamanın temel aracı haline geldi. Teknolojinin doğru kullanımı işletmelerin maliyetlerini kontrol etmesini, süreçlerini hızlandırmasını ve değişen pazar koşullarına hızlı uyum sağlamasını mümkün kılıyor. Türkiye’de KOBİ’ler ekonomimizin omurgasını oluşturuyor. Bu nedenle onların dijitalleşmesi, yalnızca işletmelerin değil, ülke ekonomisinin de daha güçlü ve rekabetçi hâle gelmesini sağlıyor.”

“Dijitalleşme stratejik bir güç”

Pekmezyan, Link’in uzun yıllara dayanan teknoloji deneyimiyle KOBİ’lerin dönüşüm yolculuğunda aktif rol aldığını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Link olarak uzun yıllardır geliştirdiğimiz yazılım ve teknoloji çözümleriyle KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerinde yanlarında yer alıyoruz. Hedefimiz, işletmelerin teknolojiyi yalnızca bir araç olarak değil, büyümeyi hızlandıran stratejik bir güç olarak kullanmalarına katkı sağlamak. İnanıyoruz ki doğru planlanan ve sürdürülebilir bir dijital dönüşüm, KOBİ’leri bugünün rekabet ortamına güçlü şekilde hazırlamakla kalmaz, geleceğin rekabet ortamına da hazır hâle getirir.”

Kobiler için 8 temel adım

Pekmezyan, dijital dönüşüm sürecinin doğru planlanması ve sürdürülebilir şekilde ilerlemesi için KOBİ’lere şu 8 temel adımı öneriyor:

1. Dijitalleşme İçin Öncelikle Bir Yol Haritası Oluşturun

Dijital dönüşüm yalnızca bir yazılım satın almak değildir. Öncelikle işletmenizin hangi süreçlerinde verimsizlik olduğunu belirlemeniz gerekir. Mevcut iş yapış biçiminizi analiz ederek gelişime açık alanları tespit etmeli, hedeflerinizi ve bütçenizi net şekilde belirlemelisiniz. Sağlıklı bir yol haritası, dönüşümün en kritik adımıdır.

2. Verimlilik Kaybının Olduğu Noktaları Tespit Edin

İşletmelerde zaman kaybı çoğu zaman manuel süreçlerden kaynaklanır. Hangi işlemlerin gereğinden fazla zaman aldığını, hangi noktaların otomasyona uygun olduğunu analiz etmek dijitalleşme yatırımlarının doğru alanlara yapılmasını sağlar.

3. Bulut Tabanlı Çözümleri Değerlendirin

Bulut teknolojileri işletmelerin sistemlerine her yerden erişebilmesini sağlar ve yüksek altyapı maliyetlerini ortadan kaldırır. Aynı zamanda verilerin güvenli şekilde saklanmasına, işletme süreçlerinin daha esnek ve sürdürülebilir yönetilmesine imkân tanır.

4. Dijitalleşmeye Finans ve Muhasebe Süreçlerinden Başlayın

E-fatura, e-arşiv ve e-defter uygulamaları işletmeler için önemli bir dönüşüm kapısıdır. Bu sistemler sayesinde kâğıt maliyetleri azalırken finansal süreçler daha hızlı, daha şeffaf ve daha hatasız şekilde yönetilebilir.

5. Veriyi Yönetilebilir Hale Getirin

Dijitalleşmenin en büyük kazanımlarından biri veriye erişimdir. İşletmeler doğru veri analizi sayesinde satış, maliyet ve operasyon süreçlerini daha sağlıklı yönetebilir ve geleceğe yönelik daha doğru kararlar alabilir.

6. Siber Güvenliği Öncelik Haline Getirin

Dijitalleşme ile veri güvenliği de kritik önem kazanır. Güçlü güvenlik altyapısı, düzenli veri yedekleme ve çalışanların siber güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi işletmeleri olası tehditlere karşı korur.

7. Çalışanların Dijital Yetkinliklerini Geliştirin

Teknoloji yatırımlarının başarılı olabilmesi için çalışanların bu sistemleri etkin şekilde kullanabilmesi gerekir. Bu nedenle kurum içi eğitimler ve dijital okuryazarlık çalışmaları dönüşüm sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.

8. Entegre Yazılım Sistemleri Kullanın

Muhasebe, stok, satış ve üretim süreçlerinin tek bir platform üzerinden yönetilmesi işletmelere büyük avantaj sağlar. Entegre yazılım sistemleri hem operasyonel hataları azaltır hem de yöneticilerin tüm süreçleri tek ekrandan takip etmesini mümkün kılar.