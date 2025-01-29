İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybedenler hakkında sosyal medyada çirkin ve ahlak dışı ifadeler kullanan, kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde paylaşan ve yakınlarını arayarak acılarını istismar ettikleri iddia edilen şüphelilerin yakalanması için ülke genelinde bir operasyon başlatıldı. Bu kapsamda, sosyal medya platformu üzerinden faciada hayatını kaybedenler hakkında ahlak dışı sözler sarf eden 3 kişiden biri olan site yöneticisi Filiz A., Nevşehir’de ikamet ettiği evinde yakalandı ve gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Nevşehir Adliyesi’ne getirilen Filiz A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahkeme, Filiz A.’nın faciada hayatını kaybedenlerin yakınlarına yönelik saygısızlık ve ahlak dışı davranışlarını dikkate alarak tutuklama kararı verdi.