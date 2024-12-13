Sahipsiz Hayvanlara Yeni Standartlar

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yönetmelik, sahipsiz hayvanların toplanmasından bakımevlerinde tutulmalarına ve sahiplendirilmelerine kadar uzanan süreçleri detaylı bir şekilde ele alıyor. Sahipsiz hayvanlar için "yakala-kısırlaştır-tut/sahiplendir" yöntemi benimsenirken, belediyelere ve diğer yerel yönetim birimlerine bu süreçte önemli sorumluluklar yüklendi.

Hayvan bakımevleri ve doğal yaşam alanları için belirlenen standartlarda, her hayvana yeterli yaşam alanı sağlanması ve refah koşullarının gözetilmesi ön planda tutuluyor. Örneğin, 6 aylıktan küçük veya küçük ırklar için minimum 8 metrekarelik, büyük ırklar içinse 10 metrekarelik alan zorunlu hale getirildi.

Hayvan Sahiplenmede Yeni Kurallar

Yönetmelikle birlikte, hayvan sahiplenme ve sahiplerin sorumluluklarına ilişkin kurallar da netleşti. Hayvan sahiplerinin, hayvanlarını dijital sistemlerle kayıt altına aldırmaları, uygun bakım ve besleme koşullarını sağlamaları ve gerekli tedbirleri alarak çevreye zarar vermelerini önlemeleri gerekiyor.

Bununla birlikte, sahiplenilen hayvanların terk edilmesi veya kaybedilmesi durumunda yaptırımlar uygulanacak. Aynı yıl içinde birden fazla kez hayvanını kaybeden veya terk eden kişiler, 3 yıl süreyle hayvan sahiplenme hakkından mahrum bırakılacak.

Sokak Hayvanları İçin Bütçe Zorunluluğu

Yerel yönetimler, sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonu için bütçelerinin belirli bir oranını ayırmakla yükümlü kılındı. Nüfusu 25 binin üzerinde olan belediyeler, bütçelerinin binde 5’ini, büyükşehir belediyeleri ise binde 3’ünü sahipsiz hayvanlara ayıracak. Ayrılan bütçenin en az yüzde 50’si ise bakımevi ve doğal yaşam alanlarının inşası veya mevcut kapasitelerin artırılmasında kullanılacak.

Denetim ve Koordinasyon Mekanizmaları Güçlendirildi

Yeni düzenleme, hayvan refahının korunması için denetim mekanizmalarını da güçlendiriyor. İl Hayvanları Koruma Kurulları, sahipsiz hayvanların popülasyon kontrolü ve yerel yönetimlerin bu alandaki faaliyetlerini koordine etmekle görevlendirildi. Ayrıca, bakanlık birimleri, yerel yönetimler ve diğer ilgili kurumlar arasındaki iş birliği artırılarak, hayvanların sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamaları hedefleniyor.

Hayvanseverlere Daha Fazla Destek

Düzenleme, hayvanseverlerin sahiplendikleri hayvanlara daha iyi koşullarda bakmalarını sağlamayı amaçlarken, bakamayacak durumda olan kişiler için alternatif çözümler sunuyor. Sahiplendiği hayvana bakamayan vatandaşlar, bu hayvanları yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş standartlara sahip barınaklara bırakabilecek.

Bu düzenlemelerle birlikte, hem hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi hem de hayvan refahını gözeten vatandaşların haklarının korunması hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, düzenlemenin toplum sağlığı ile hayvan refahını ön planda tuttuğunu belirterek, "Bu düzenleme kurallara uyan ve hayvan refahını gözeten tüm tarafların haklarını güvence altına almayı amaçlıyor" dedi.