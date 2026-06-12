Altın ve enerji hariç tutulduğunda cari işlemler hesabının 319 milyon ABD doları fazla verdiği bu dönemde, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 6 milyar 819 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere bakıldığında cari açık, Eylül 2025 döneminden itibaren ilk kez düşüş eğilimi göstererek nisan ayında yaklaşık 37,0 milyar ABD doları seviyesine geriledi. Aynı bazda ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi 74,8 milyar ABD doları açık verirken, hizmetler dengesi 62,8 milyar ABD doları fazla üretti. Birincil ve ikincil gelir dengeleri ise sırasıyla 23,8 milyar ABD doları ve 1,2 milyar ABD doları açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin nisan ayında 3 milyar 670 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleştiği görüldü. Bu kalem altında öne çıkan taşımacılık hizmetleri ve seyahat kalemlerinden elde edilen net gelirler sırasıyla 1 milyar 685 milyon ABD doları ve 2 milyar 882 milyon ABD doları oldu. Finansman tarafı incelendiğinde, 2026 yılı Nisan ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 2,9 milyar ABD doları, net portföy yatırımları 11,7 milyar ABD doları, krediler 48,2 milyar ABD doları ve ticari krediler 0,7 milyar ABD doları katkı sağladı. Buna karşın net efektif ve mevduatlar 12,6 milyar ABD doları negatif yönlü etki yaparken, Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 15,5 milyar ABD doları olarak kayıtlara geçti.

Nisan ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 447 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’deki toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 87 milyon ABD doları artış gösterirken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımlarında 640 milyon ABD doları yükseliş yaşandı. Gayrimenkul yatırımları tarafında ise yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 187 milyon ABD doları, yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 164 milyon ABD doları tutarında net gayrimenkul alımı yaptığı belirlendi.

Portföy yatırımlarında nisan ayında 4 milyar 53 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve yatırım fonu piyasasında 4 milyar 267 milyon ABD doları, DİBS piyasasında ise 382 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarında ise yurt dışı yerleşikler, bankalar ve Genel Hükümet ihraçlarında sırasıyla 492 milyon ABD doları ve 2 milyar 91 milyon ABD doları net alış gerçekleştirirken, diğer sektör ihraçlarında 111 milyon ABD doları net satış yaptı. Yurt dışından kredi kullanımlarında bankalar 1 milyar 445 milyon ABD doları, Genel Hükümet 172 milyon ABD doları ve diğer sektörler 3 milyar 345 milyon ABD doları net kullanım sağladı. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları Türk lirası cinsinden 2 milyar 245 milyon ABD doları, yabancı para cinsinden ise 1 milyar 790 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplamda 4 milyar 35 milyon ABD doları net yükseliş gösterdi. Resmi rezervlerde ise nisan ayında 12 milyar 19 milyon ABD doları net artış kaydedildi.