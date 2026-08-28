Kırşehir'in Kaman ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan park düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kaman ilçesinde yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nın açılış törenine Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, siyasi parti temsilcileri, Türkiye Beyazay Derneği Şube Başkanı Adnan Göçmen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış programında konuşan Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci; parkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini taşımasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Başkan Demirci; 'Ülkemizde ve toplumumuzda birçok yeniliğe imza atan cumhurbaşkanımızın ismiyle parkımızı taçlandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Parkımız ilçemize ve mahallemize hayırlı olsun' dedi. Kaman Belediyesi olarak ilçedeki 11 mahallede ayrım yapmadan çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Demirci; 'Şundan kimsenin şüphesi olmasın; Kaman Belediye Başkanı ve ekibi olarak aldığımız her kararda, yaptığımız her çalışmada Kaman'ın geleceğini, çocuklarımızın umudunu ve ailelerimizin mutluluğunu esas alıyoruz. Bu duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermedik' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından parkın açılış kurdelesi protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla kesildi. Recep Tayyip Erdoğan Parkı, gerçekleştirilen açılışın ardından vatandaşların kullanımına sunuldu. Açılış programı sonrasında havai fişek gösterileri yanı sıra çocuklar oyun alanlarında eğlenirken gençler ve mahalle sakinleri de dinlenme alanlarında sohbet etti.